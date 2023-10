Το χαρούμενο τραγούδι της ημέρας (12/10)

Η ειδησεογραφία συνήθως είναι γεμάτη από δυσάρεστες ειδήσεις. Πολλές φορές η διάθεση μας επηρεάζεται αρνητικά χωρίς σημαντικό λόγο και χωρίς να το θέλουμε.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Κάθε μέρα έχουμε μία διαφορετική πρόταση για ένα χαρούμενο τραγούδι, “ανεβαστικό” κατά το κοινώς λεγόμενο, σαν μια γλυκιά καραμέλα, προκειμένου η μέρα μας κάπως πιο ευχάριστα. Σήμερα η πρόταση μας είναι το παρακάτω τραγούδι. Ακούστε το δυνατά όσες φορές επιθυμείτε και αν σας εμπνεύσει, μην διστάσετε και να το χορέψετε!

American Authors – Best Day Of My Life

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή ” ‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru