Τι σημαίνει όταν σκέφτεσαι το σεξ και σε κάνει να φτερνίζεσαι

Τα είδη των πραγμάτων που μας κάνουν να φτερνιζόμαστε είναι συνήθως εξωτερικοί ερεθιστικοί παράγοντες. Σκεφτείτε τη σκόνη, τη γύρη ή το τρίχωμα των κατοικίδιων, για παράδειγμα. Μπορούν όμως τα εσωτερικά ερεθίσματα να κάνουν το ίδιο; Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν οι σκέψεις μας να μας παρακινήσουν να φτερνιστούμε;

Όταν ένας ερεθιστικός παράγοντας συναντά την εσωτερική επένδυση της μύτης μας, τα νεύρα μας ενεργοποιούνται. Αυτά τα νεύρα στη συνέχεια επικοινωνούν με την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για ένα φτέρνισμα. Σε απάντηση στον… εισβολέα, ο εγκέφαλός μας λέει στο σώμα να κλείσει το λαιμό, το στόμα και τα μάτια. Οι μύες του στήθους μας σφίγγονται για να συστέλλονται οι πνεύμονες καθώς οι μύες του λαιμού μας ανοίγουν και μια συσσώρευση αέρα, βλέννας και σάλιου προωθείται από το σώμα με τη μορφή φτερνίσματος.

Για μερικούς ανθρώπους, ωστόσο, το φτέρνισμα μπορεί να προκληθεί από κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι σκόνης. Αντίθετα, η έρευνα έχει δείξει ότι η σκέψη για το σεξ μπορεί επίσης να ωθήσει ένα άτομο να αφήσει ένα ακούσιο φτέρνισμα.

Μπορεί να εμπλέκεται το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα

Σε μια επιστημονική ανασκόπηση του 2008 που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine, οι ερευνητές τεκμηρίωσαν την περίπτωση ενός υγιούς ενήλικα άνδρα που ανέφερε κρίσεις φτερνίσματος σε άμεση απόκριση σε σεξουαλικές σκέψεις. Αν και η προϋπάρχουσα έρευνα για το θέμα ήταν περιορισμένη, οι ερευνητές εντόπισαν αρκετές θεωρίες που είχαν προταθεί προηγουμένως από ειδικούς, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας στυτικού ιστού που βρέθηκε τόσο στα γεννητικά όργανα όσο και στη βλεννογόνο μεμβράνη της μύτης.

Με βάση την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ του σεξουαλικού ιδεασμού και του επακόλουθου φτερνίσματος μπορεί να βρίσκεται στην ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος του σώματος. Είναι αυτός ο ίδιος μηχανισμός που πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από ένα άλλο παρόμοιο παράξενο φαινόμενο: το φτέρνισμα σε σχέση με την έκθεση στο ηλιακό φως. Ο Δρ Mahmood Bhutta, ο οποίος διεξήγαγε την ανασκόπηση, είπε στον Independent ότι η διέγερση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος προκαλεί ακούσιες αντιδράσεις στο σώμα.

«Αυτό είναι το μέρος πέρα ​​από τον έλεγχό μας, και το οποίο ελέγχει πράγματα όπως τον καρδιακό μας ρυθμό και την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται από τις κόρες μας», είπε ο Δρ Μπούτα στην έξοδο. «Μερικές φορές τα σήματα σε αυτό το σύστημα διασταυρώνονται και νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που μερικοί άνθρωποι φτερνίζονται όταν σκέφτονται το σεξ».

Η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί επίσης να ωθήσει ένα άτομο να φτερνιστεί

Για άλλους, η σκέψη του σεξ μπορεί να μην προκαλεί φτέρνισμα, αλλά η ίδια η πράξη μπορεί. Οι συγγραφείς της έρευνας του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Challenges in Rhinology όρισαν την πάθηση, που ονομάζεται «ρινίτιδα του μήνα του μέλιτος», ως την εμφάνιση ρινικών συμπτωμάτων, όπως φτέρνισμα ή συμφόρηση, ως αποτέλεσμα σεξουαλικής δραστηριότητας.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η ρινίτιδα του μήνα του μέλιτος, η οποία επηρεάζει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, μπορεί να χτυπήσει σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Η πάθηση συζητήθηκε επίσης σε ένα βιβλίο με τίτλο “Breath: The New Science of a Lost Art” του James Nestor, ο οποίος έθιξε την ίδια θεωρία που διερευνήθηκε στην προαναφερθείσα επιστημονική επιθεώρηση του 2018.

Ο συγγραφέας έγραψε ότι επειδή τα γεννητικά όργανα και η επένδυση της βλεννογόνου μεμβράνης της μύτης αποτελούνται και τα δύο από στυτικό ιστό, και τα δύο μπορεί να διογκωθούν με αίμα ως απόκριση στο σεξ. Αυτό το πρήξιμο μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε ένα αίσθημα βουλώματος στη μύτη, προκαλώντας φτέρνισμα.

Ενώ μπορείτε να βρείτε μια σειρά από δημοσιεύσεις στο Reddit από άτομα που έχουν βιώσει αυτό το είδος φτερνίσματος για τον εαυτό τους, χρειάζεται ακόμα περισσότερη επιστημονική έρευνα για το θέμα. Ωστόσο, η συλλογή δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι ασθενείς μπορεί να διστάζουν να συζητήσουν το φτέρνισμα που σχετίζεται με το σεξ με τον γιατρό τους.