Τα καλύτερα τραγούδια του Joe Cocker σε playlist για το enikos.gr

Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός ο Joe Cocker (20 Μαΐου 1944 – 22 Δεκεμβρίου 2014), έγινε γνωστός για τον ξεχωριστό τρόπο π ου ερμήνευε τα τραγούδια. Η μουσική του ήταν ένας συνδυασμός από rock, blues και soul, με επιρροές γενικότερα από την Αμερικανική μουσική.

Tου Ιωσήφ Αβράμογλου

Κάποιες από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Cocker ήταν τα τραγούδια “With a Little Help from My Friends”, “You Are So Beautiful”, “Feelin’ Alright”, “Up Where We Belong” (με την Jennifer Warnes) και “Unchain My Heart”. Η ερμηνεία του στο “With a Little Help from My Friends” έγινε πασίγνωστη από τη συμμετοχή του στο φεστιβάλτου Woodstock το 1969. Ο Joe Cocker θεωρείται ένας από τους πιο αξιοσημείωτους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο.

Παρακάτω θα βρείτε ένα playlist που ετοιμάσαμε στο Spotify, με τίτλο “Best of Joe Cocker” για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr. Περιλαμβάνει 50 από τα καλύτερα τραγούδια του Joe Cocker. Είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης από 3,5 ώρες. Καλή διασκέδαση!

