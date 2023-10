Τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones σε playlist για το enikos.gr

Oι Rolling Stones είναι ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, που εκπλήρωσαν με το παραπάνω τον όρο της “βρετανικής εισβολής” στην αμερικάνικη αγορά.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έχουν συμπληρώσει 60 χρόνια λαμπρής και μοναδικής καριέρας και εξακολουθούν να βγάζουν δίσκους και να πραγματοποιούν “ζωντανές” εμφανίσεις. Όλοι οι φίλοι της μουσικής, ακόμα και οι νεότεροι θα πρέπει να έχουν μία πλήρη εικόνα για το πόσο επιδραστικοί ήσαν οι Rolling Stones στην ιστορία της μουσικής.

Για αυτό φτιάξαμε ένα playlist στο Spotify, με τίτλο “Best of Rolling Stones” για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr. Περιλαμβάνει 40 από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης από 2,5 ώρες. Καλή διασκέδαση!

BONUS: Μία ακόμη απόδειξη ότι η jazz μουσική, μαζί με τα blues, γέννησαν οτιδήποτε ακούμε σήμερα στη μουσική και ότι ακόμα και οι ροκάδες μεγάλοι μουσικοί δεν την παραβλέπουν, είναι η διασκευή των Rolling Stones στο παρακάτω κομμάτι, το οποίο τραγούδησε live o Keith Richards και το οποίο συμπεριελήφθει στο άλμπουμ τους “Live Licks” του 2004.

Πρόκειται για το κλασικό jazz standard τραγούδι “The Nearness Of You”, γραμμένο το 1938 από τον Hoagy Carmichael πάνω σε στίχους του Ned Washington, που είχε γραφτεί κατά παραγγελία της κινηματογραφικής εταιρίας Paramount, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο σάουντρακ της ταινίας “Romance In The Rough”, ένα φιλμ που ποτέ δεν γυρίστηκε.

Πρωτοηχογραφήθηκε από τον Chick Bullock και την ορχήστρα του. Το 1940 το ηχογράφησε ο Glenn Miller με τη δική του ορχήστρα.

Το έχουν ηχογραφήσει πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως οι: Dinah Shore, Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, Oscar Peterson Trio, Al Jarreau, Annie Lennox, Barbra Streisand, Bing Crosby, Charlie Parker with the Woody Herman Orchestra, Etta James, Frank Sinatra, Harry James, James Taylor, Norah Jones, Pat Boone, Sammy Davis Jr., Sarah Vaughan, Seal, Will Downing, Willie Nelson και άλλοι.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru