Τα ανεπανάληπτα ντουέτα του Τony Βennett – BINTEO

Ο Tony Bennett είναι ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της ιστορίας της μουσικής. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει κερδίσει 15 βραβεία Grammy.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1949. Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής του, όπως o Frank Sinatra, η Ella Fitzgerald και η Barbra Streisand, αλλά και με πολλούς νεώτερους, όπως φαίνεται στα βίντεο παρακάτω.

Είναι γνωστός για την βελούδινη φωνή του και την ικανότητά του να ερμηνεύει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών, από jazz μέχρι easy listening. Το 2014, ο Bennett έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Barack Obama.

Είναι ελάχιστοι οι καλλιτέχνες που έχουν κάνει τόσα πολλά ντουέτα με τόσο σημαντικά ονόματα, ένας εξ αυτών είναι ο Frank Sinatra, σήμερα εξετάζουμε την περίπτωση του Τony Βennett.

Tony Bennett & Amy Winehouse – Body and Soul

Tony Bennett & Lady Gaga – The Lady is a Tramp

Tony Bennett & k.d. lang – Blue Velvet

Tony Bennett & Aretha Franklin – How Do You Keep The Music Playing

Tony Bennett & Thalia – The Way You Look Tonight

Tony Bennett & Billy Joel – New York State Of Mind

Tony Bennett & Carrie Underwood – It Had to Be You

Tony Bennett & Christina Aguilera – Steppin Out With My Baby

Tony Bennett & John Mayer – One for My Baby

Tony Bennett & Josh Groban – This Is All I Ask

Tony Bennett & Andrea Bocelli – New York, New York

Tony Bennett & Paul McCartney – The Very Thought of You

Tony Bennett & Queen Latifah – Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)

Tony Bennett & Stevie Wonder – For Once in My Life

Tony Bennett & Norah Jones – Speak Low

Tony Bennett & Willie Nelson – On The Sunny Side Of The Street

Tony Bennett & Diana Krall – Love Is Here To Stay

Tony Bennett & Alejandro Sanz – Yesterday I Heard the Rain

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You

Tony Bennett & Bono – I Wanna Be Around…

Tony Bennett & Michael Bublé – Just in Time

Tony Bennett & Natalie Cole – Watch What Happens

Tony Bennett & Sting – The Boulevard of Broken Dreams

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru