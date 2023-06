Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που χιμπατζής βλέπει τον ουρανό για πρώτη φορά

Ένα συγκινητικό βίντεο κατέγραψε την πρώτη φορά που η Βανίλια, είδε τον ανοιχτό ουρανό αφού έφτασε στο καταφύγιο Save the Chimps στο Fort Pierce, στην Φλόριντα. Ο 29χρονος θηλυκός χιμπατζής απελευθερώθηκε από το Εργαστήριο Πειραματικής Ιατρικής και Χειρουργικής σε Πρωτεύοντα της Νέας Υόρκης (LEMSIP). Η Βανίλια δεν είχε βγει ποτέ έξω από ένα κλουβί 5 τετραγωνικών ποδιών ή σε μια κατασκευή μεγέθους γκαράζ έως ότου μετακόμισε στο καταφύγιο ζώων.

Η Βανίλια έζησε στο διαβόητο εργαστήριο – το οποίο έκλεισε το 1997 – μέχρι τα 2 της. Στη συνέχεια, ήταν μεταξύ μιας ομάδας που μεταφέρθηκε στην Καλιφόρνια, όπου περιορίστηκε σε έναν μεγαλύτερο χώρο σε ένα καταφύγιο, που έπαψε να λειτουργεί το 2019 και απειλήθηκε από πυρκαγιές.

Πέρυσι, το καταφύγιο των χιμπατζήδων κανόνισε να μεταφέρει την Βανίλια και την ομάδα της στην τοποθεσία Sunshine State των 150 στρεμμάτων.

Can’t stop crying. Vanilla the chimp caged her entire life in 5 foot cage sees the sky for the first time. pic.twitter.com/adZsU6ckwN

— Wiseronenow (@Wiseronenow) June 27, 2023