Σήμερα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Diddy – BINTEO

Καταξιωμένος πλέον στη μουσική αλλά και επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο Diddy παρουσιάζει σήμερα την τελευταία του στούντιο προσπάθεια, το “The Love Album: Off the Grid”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στο νέο αυτό project συμμετέχουν σημαντικά ονόματα όπως οι Weeknd, Justin Bieber, Mary J. Blige, Jazmine Sullivan, H.E.R, Summer Walker, Babyface, John Legend, Herb Alpert, Busta Rhymes, Teyana Taylor και άλλοι. «Η μουσική είναι η πρώτη μου αγάπη και η μουσική μου έχει δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, οπότε το να επιστρέψω στο στούντιο για να φτιάξω αυτό το άλμπουμ ήταν μια ψυχική εμπειρία που με έφερε πιο κοντά στον εαυτό μου και στον σκοπό μου», δήλωσε ο Diddy.

«Αυτό το άλμπουμ δεν δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει έναν αλγόριθμο ή να είναι σχετικό με τις τάσεις της εποχής. Δημιουργήθηκε για να αγγίξει ψυχές και να εκφράσω ελεύθερα την ιστορία μου με τους καλύτερους καλλιτέχνες, συγγραφείς και παραγωγούς που διαμορφώνουν το μέλλον της R&B».

Αυτός ο δίσκος σηματοδοτεί την πρώτη του επίσημη κυκλοφορία στη νέα του δισκογραφική εταιρεία, την Love Records και το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ μετά το “Press Play” του 2006. Από τότε, κυκλοφόρησε το 2010 τη συνεργασία στο “Last Train to Paris” με τον Dawn Richard και την Kalenna Harper ως Dirty Money και το mixtape “MMM (Money Making Mitch)” του 2015.

Ο Diddy φιγουράρισε στο εξώφυλλο του Billboard και μίλησε για την έμπνευση πίσω από τη νέα του κυκλοφορία. «Αυτό δεν είναι απλώς ένα R&B άλμπουμ, είναι μια R&B ταινία, για την αγάπη», δήλωσε. «Είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες συνάξεις ταλέντων που έχουν γίνει ποτέ, όλοι ενωμένοι σε ένα άλμπουμ».

Μερικά από τα κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ του Diddy:

Brought My Love (feat. The-Dream and Herb Alpert)

Deliver Me (feat. Busta Rhymes, Dawn Richard and Kalenna)

Another One Of Me (feat. The Weeknd, 21 Savage and French Montana)

Moments (feat. Justin Bieber)

I Like (feat. Mary J. Blige)

Kim Porter (feat. Babyface and John Legend)

Space (feat. H.E.R.)

