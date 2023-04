Σαν σήμερα 21 Απριλίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1956 – Κυκλοφορεί για πρώτη φορά από την δισκογραφική εταιρία RCA Victor, η επιτυχία του Elvis Presley “Heartbreak Hotel”, η οποία σκαρφαλώνει στην κορυφή του Billboard Top 100, όπου παραμένει για οκτώ εβδομάδες. Εκείνη η πρώτη κυκλοφορία παρέμεινε συνολικά 27 εβδομάδες στο τσαρτ και πούλησε άμεσα ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

1958 – Στην 1η θέση της Αμερικής ανεβαίνουν και οι Platters με το “Twilight Time”. Το κουιντέτο από το Λος Αντζελες ήταν η 3η φορά που πετύχαινε κάτι τέτοιο.

1960 – Ο περίφημος παρουσιαστής μουσικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών Dick Clark καταθέτει σε επιτροπή του Κονγκρέσου, που διερευνά ένα σκάνδαλο δωροδοκίας. Εκεί παραδέχεται ότι είχε λάβει μίζες από το 27% όσων καλλιτεχνών είχε παρουσιάσει στις εκπομπές του, μέσα σε περίοδο δύο ετών. Αλλά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

1963 – Οι Beatles και οι Rolling Stones συναντιούνται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Stones στο Crawdaddy Club. «Ήμασταν όλοι νευρικοί», είχε πει ο Bill Wyman, «αλλά μετά μιλήσαμε και μείναμε ξύπνιοι όλο το βράδυ συζητώντας, οπότε γίναμε πολύ καλοί φίλοι».

1965 – Οι Beach Boys εμφανίζονται στην εκπομπή “Shindig” του ABC, ερμηνεύοντας την επιτυχία τους “Do You Wanna Dance?”. Ήταν και αυτό ένα κομμάτι, που όπως συνέβαινε συχνά, τα περισσότερα όργανα στην ηχογράφηση παίζονταν από session μουσικούς των στούντιο, με εξαίρεση τον Brian Wilson στο πιάνο και τον Carl Wilson στην κιθάρα.

1969 – Η Janis Joplin δίνει την πρώτη της συναυλία στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, μια παράσταση που θεωρείται από πολλούς ως μια από τις καλύτερες της καριέρας της.

1970 – Ο Elton John δίνει συναυλία με support act τους T. Rex στο Λονδίνο της Αγγλίας.

1973 – Ο Alice Cooperείχε σκαρφαλώνει στο #1 των άλμπουμ στις ΗΠΑ, με το έκτο στούντιο LP “Billion Dollar Babies”. Ένας δίσκος που έγινε πλατινένιος αρκετά αργότερα, το 1986.

1973 – Οι Tony Orlando And Dawn βρίσκονται στην κορυφή τόσο στο τσαρτ των ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο με το “Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree”. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα.

1976 – Ο πρώην τραγουδιστής των Raspberries, ο Eric Carmen, μπαίνει στο αμερικανικό ποπ chart με την πρώτη και μεγαλύτερη σόλο επιτυχία του, “All Βy Myself”.

1979 – Η 23χρονη Amii Stewart ανεβαίνει στο Νο.1 στο αμερικανικό τσαρτ με ένα ριμέικ της επιτυχίας του Eddie Floyd του 1966, “Knock On Wood”.

1981 – Ο Weird Al Yankovic κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο, ερμηνεύοντας το “Another One Rides The Bus”, μια παρωδία του “Another One Bites The Dust” των Queen.

1984 – Ο Phil Collins εγκαθίσταται για τρεις εβδομάδες στο #1 στο chart των ΗΠΑ με το “Against All Odds”.

1984 – Το σάουντρακ της ταινίας “Footloose” ξεκινά μία περίοδο παραμονής στην κορυφή του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ των μεγάλων δίσκων, με την βοήθεια των επιτυχιών “Footloose” με τον Kenny Loggins και του “Let’s Hear It For The Boy” της Deniece Williams.

1990 – Ένα πλήθος από 184.000 θεατές γεμίζει το γνωστό στάδιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για να δει το τελευταίο σόου του Paul McCartney στην περιοδεία που έκανε σε 33 πόλεις. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε ο Frank Sinatra, ο οποίος είχε μαζέψει 175.000 θεατές στο ίδιο στάδιο το 1980.

1993 – Η La Toya Jackson εισήχθη στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης αφού ο σύζυγός της, Jack Gordon, φέρεται να την χτύπησε και να της πέταξε μια καρέκλα. Η La Toya αρνήθηκε να υποβάλει μήνυση για επίθεση.

1993 – Ο πρώην μπασίστας των Rolling Stones, Bill Wyman, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Ο Wyman, ο οποίος ήταν 56 ετών, παντρεύτηκε την 33χρονη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Suzanne Accosta στο μεσαιωνικό γαλλικό χωριό Saint-Paul-de-Vence.

2000 – Ο Neal Matthews των Jordanaires πέθανε από καρδιακή προσβολή. Είχε κάνει φωνητικά στα “Don’t Be Cruel” και “Hound Dog” του Elvis Presley και επίσης δούλεψε με τους Ricky Nelson, Marie Osmond, Tom Jones και Merle Haggard.

2003 – Η Universal Music Group και η EMI Recorded Music υπέβαλαν αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες κατά της υπηρεσίας κοινής χρήσης αρχείων Napster για παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Στο εν λόγω σάιτ εκατομμύρια άνθρωποι συνδέθηκαν peer-to-peer για να ανταλλάξουν ψηφιακά αρχεία μουσικής.

2008 – Ο Al Wilson, τραγουδιστής που είχε πολλές επιτυχίες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του “The Snake” το 1968 και του “Show and Tell” το 1974, πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια σε ηλικία 68 ετών.

2008 – Ο Don Henley υπέβαλε μήνυση κατά του Ρεπουμπλικανού πολιτικού Charles DeVore επειδή χρησιμοποίησε δύο από τα τραγούδια του, το “The Boys of Summer” και το “All She Wants To Do Is Dance” σε διαφημίσεις καμπάνιας που εμφανίστηκαν στο YouTube.

2016 – Ο Prince πέθανε σε ηλικία 57 ετών μετά από συμπτώματα γρίπης για αρκετές εβδομάδες. Γεννημένος ως Prince Rogers Nelson, είχε 32 συμμετοχές στο Billboard Top 40 μεταξύ του 1979 και του 1999, συμπεριλαμβανομένων των “Little Red Corvette”, “When Doves Cry”, “Purple Rain” και “Sign O’ The Times”. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τον έναν από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Κέρδισε επτά βραβεία Grammy, μια Χρυσή Σφαίρα και ένα Όσκαρ και εισήχθη στο Rock And Roll Hall of Fame το 2004.

