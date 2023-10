Πώς να επιβιώσετε από μια πυρηνική βόμβα: Οι 3 συνθήκες που μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητές σας, σύμφωνα με γιατρό

Καθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα του Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου, ένας γιατρός μοιράστηκε έναν νοσηρό οδηγό για την επιβίωση από μία ενδεχόμενη πυρηνική έκρηξη.

Ο ειδικευόμενος γιατρός στην Καλιφόρνια, Abud Bakri, διάβασε εκατομμύρια σελίδες ερευνητικών εγγράφων τα οποία έγραφαν πώς οι ΗΠΑ χειρίστηκαν προηγούμενες πυρηνικές απειλές, και δημιούργησε τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης για μια επικείμενη πυρηνική έκρηξη.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρεις συνθήκες για την επιβίωση: η απόσταση από την πυρηνική έκρηξη, ο χρόνος έκθεσης στην ακτινοβολία και η κατάλληλη θωράκιση. Ο Bakri προειδοποίησε επίσης ότι οι άνθρωποι με αδύνατο σώμα, ίσως θα πρέπει να αυξήσουν το σωματικό τους λίπος, καθώς έπειτα από μία πυρηνική έκρηξη τα τρόφιμα αναμένεται να είναι ελάχιστα.

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 12.500 πυρηνικές κεφαλές παγκοσμίως.

Ο συνιδρυτής της MBMG Group, Paul Gambles, δήλωσε στο Bloomberg ότι σήμερα βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που είδε τις ΗΠΑ να ανταποκρίνονται γρήγορα σε βοήθεια της Ουκρανίας. Τα δύο έθνη βρίσκονται σε πόλεμο από το 2014, αλλά η πρόσφατη εισβολή ήταν η πιο σημαντική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, οι μάχες στη Μέση Ανατολή έχουν επίσης αναζωπυρωθεί μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Bakri μοιράστηκε τον οδηγό του στο twitter, εξηγώντας ότι ανέλυσε στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ (FEMA), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. «Αυτό θα κάνω για να προσπαθήσω να σώσω την οικογένειά μου. Πρόκειται για γενικές πληροφορίες και όχι για ιατρικές συμβουλές» έγραψε στην ανάρτησή του.

Disclaimer: I'm not a nuclear expert. Just a doctor doing research.

Went through all the FEMA, WHO, US Gov and research papers to see what the guidelines are and what was tried in the past

This is what I'm going to do to try and save my family

General information. NOT…

— Abud Bakri MD 📟 (@AbudBakri) October 19, 2023