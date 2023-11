Πώς φαίνεται από το Διάστημα το νησί που δημιουργήθηκε μετά την έκρηξη ηφαιστείου – Θα επιβιώσει ή θα εξαφανιστεί;

Ένα «νεογέννητο» νησί που αναδύθηκε πρόσφατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Ιαπωνία, ύστερα από μια υποβρύχια ηφαιστειακή έκρηξη είναι πλέον ορατό από το διάστημα.

Αυτό αποκαλύπτουν εικόνες από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA). Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν το νησί που σχηματίστηκε να βρίσκεται περίπου 0,6 μίλι (1 χιλιόμετρο) από την Ίβο Τζίμα, το νησί που είδε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

Το βυθισμένο ηφαίστειο άρχισε να εκρήγνυται στις 21 Οκτωβρίου, με τη δραστηριότητα να αυξάνεται τις επόμενες 10 ημέρες. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, εκρήξεις γίνονταν κάθε λίγα λεπτά. Από την έκρηξη μεγάλα κομμάτια βράχου εκσφενδονίστηκαν στον αέρα και εκτοξεύθηκε ένας πίδακας αερίου και τέφρας σε ύψος 50 μέτρων, σχεδόν κάθετα πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Από τότε που άρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο, «ηφαιστειακή τέφρα και πέτρες συσσωρεύτηκαν για να σχηματίσουν το νέο νησί, το οποίο είναι πλέον ορατό από το διάστημα», ανέφερε η ESA. Η τελευταία εικόνα τραβήχτηκε με τον δορυφόρο Landsat 9 στις 3 Νοεμβρίου. Δείχνει την Ίβο Τζίμα— η οποία βρίσκεται περίπου 750 μίλια (1.200 χλμ.) νότια του Τόκιο — πριν και μετά την τελευταία έκρηξη.

There’s a new island emerging off the coast of #Japan’s Iō Island and we can spot it from space🛰️

This image from 18 October shows only open ocean but then if we jump to 3 November: there’s a tiny island, which seems to be forming due to the eruption of an undersea volcano.… pic.twitter.com/Qq2VZsIuZS

