Πολλά ονόματα στο φεστιβάλ Glastonbury 2023

Ολοκληρώθηκε εχθές το περίφημο φεστιβάλ του Glastonbury 2023, του οποίου το πλήρες επίσημο όνομα είναι: Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts. Κράτησε 4 ημέρες, από τις 21/6 έως τις 25/6.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Συμμετείχαν πολλά γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων και οι: Elton John, Guns N’ Roses, Blondie, Lana Del Rey, Yusuf / Cat Stevens, Rick Astley, Lizzo, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Texas, Pretenders, Manic Street Preachers, Sophie Ellis-Bextor, Wizkid, Third World, Paul Carrack, Rickie Lee Jones, Gilbert O’Sullivan, Toyah Willcox & Robert Fripp, The Damned, Melanie C, Mica Paris, Billy Bragg κ.ά.

Το φεστιβάλ καλύφθηκε από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα του BBC, μεταδίδοντας πάνω από 40 ώρες τηλεοπτικό πρόγραμμα και περισσότερες από 85 ώρες ραδιοφωνικής μετάδοσης.

Να σημειωθεί ότι ο Elton John είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του στο Glastonbury 2023 από πέρσι τον Δεκέμβριο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε στο εν λόγω φεστιβάλ και η τελευταία εμφάνισή του επί σκηνής στην Αγγλία, στα πλαίσια του βρετανικού σκέλους της τελευταίας παγκόσμιας περιοδείας στην καριέρα του, του Farewell Yellow Brick Road Tour.

Η γενική είσοδος για ολόκληρο το φεστιβάλ ήταν 335 λίρες Αγγλίας και ήταν sold out.

Elton John – Rocket Man

Guns N’ Roses Feat. Dave Grohl – Paradise City

Blondie – Atomic

Lana Del Rey – Born to Die

Yusuf / Cat Stevens – Wild World

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Queens Of The Stone Age – No One Knows

Lizzo – About Damn Time

Arctic Monkeys – R U Mine

Becky Hill – Side Effects

Foo Fighters – Pretender

Candi Staton – You Got The Love

The Big Moon – Your Light

Generation Sex – God Save The Queen

Texas – Black Eyed Boy

Fatboy Slim Feat. Rita Ora – Praising You

Pretenders feat. Johnny Marr & Dave Grohl – Tattooed Love Boys

The Lightning Seeds – Life Of Riley

Manic Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next

Domino’s delivers pizza to Glastonbury festivalgoers by jet suit

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru