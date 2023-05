Πέντε πρώτες εκτελέσεις γνωστών επιτυχιών – ΒΙΝΤΕΟ

Το “When I Need You” ήταν ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1977 και ανέβηκε στην κορυφή του αγγλικού τσαρτ για τρεις βδομάδες από τον Leo Sayer σε παραγωγή του Richard Perry.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το τραγούδι όμως αυτό το είχε γράψει πάνω σε στίχους της Carole Bayer Sager ο Albert Hammond, ο οποίος και το είχε πρωτοτραγουδήσει, ένα χρόνο νωρίτερα, για το ομότιτλο άλμπουμ του. Αργότερα ακολούθησαν και άλλες ερμηνείες του κομματιού, από τους: Julio Iglesias, Rod Stewart, Celine Dion, Cliff Richard και άλλους.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ο Pat Boone βγάζει μία πολύ μεγάλη παγκόσμια επιτυχία, καθώς σκαρφαλώνει μέχρι την 6η θέση του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ. Πρόκειται για το “Speedy Gonzales”, το οποίο το είχε γράψει ο David Hess και το είχε πρωτοτραγουδήσει ο ίδιος κάτω από το ψευδώνυμο David Dante.

Το “Speedy Gonzales” ήταν το “γρηγορότερο ποντικάκι στο Μεξικό”. Το κομμάτι έγινε επιτυχία σε πολλές χώρες, το διασκεύασε μεταξύ άλλων η Charo μαζί με τους Salsoul Orchestra, οι Ιταλοί Johnny Dorelli και Peppino Di Capri, καθώς και ο δικός μας Γιάννης Μηλιώκας το 1986, με τίτλο “Kakosalesi (Speedy Gonzales)”. Ένα παρόμοιο χωροδιακό χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι του Elton John “Crocodile Rock”.

To “Love Me Tonight” ήταν μεγάλο χιτ του Tom Jones το 1969 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στην Αγγλία έγινε Top-10 επιτυχία και στην Αμερική μπήκε στο Top-20, υπό την ενορχήστρωση του Johnnie Spence. Το τραγούδι όμως ήταν ιταλικό! Είχε γραφτεί από τους Lorenzo Pilat, Mario Panzeri και Daniele Pace με τίτλο “Alla fine della strada” και είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ του San Remo νωρίτερα το ’69, με τους Junior Magli and the Casuals. Πολλές μεγάλες ορχήστρες επέλεξαν να διασκευάσουν το κομμάτι, μεταξύ των οποίων εκείνες των Ronnie Aldrich, Ray Conniff, James Last, Mantovani, Arthur Fiedler κ.ά. Το ηχογράφησε και ο Johnny Mathis.

To “That’s What Friends Are For” είναι μία δημιουργία του Burt Bacharach πάνω σε στίχους της Carole Bayer Sager. Έγινε ευρύτατα γνωστό όταν ηχογραφήθηκε το 1985 από τέσσερεις μεγάλους καλλιτέχνες: την Dionne Warwick μαζί με τους Elton John, Gladys Knight και Stevie Wonder.

Είχε κυκλοφορήσει με το όνομα “Dionne Warwick & Friends” προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την έρευνα κατά του AIDS. Πράγματι, συγκεντρώθηκαν πάνω από τρία εκατομμύρια δολάρια μιας και το σινγκλ έγινε Νο.1 στις ΗΠΑ και απέσπασε δύο βραβεία Grammy. Το κομμάτι όμως το είχε ηχογραφήσει πρώτος ο Rod Stewart το 1982 για το σάουντρακ της ταινίας “Night Shift”.

1989. Οι Simply Red, που είχαν μόλις μία 4χρονη πορεία μέχρι τότε, διαλέγουν ένα παλιό υπέροχο κομμάτι των Harold Melvin & the Blue Notes και το διασκευάζουν. Επρόκειτο για το “If You Don’t Know Me by Now”, με το οποίο ανέβηκαν στο Νο.1 του Billboard Hot 100. Πολύ καλή επιλογή, μιας και το τραγούδι μπήκε στη λίστα με τα “Τραγούδια του Αιώνα”.

Η πρώτη εκτέλεση των Harold Melvin & the Blue Notes, με τον Teddy Pendergrass στις τάξεις τους, είχε ανέβει και αυτή στην 3η θέση της Αμερικής. Το κομμάτι είχε γραφτεί αρχικά για τις Labelle, το γυναικείο τρίο όπου συμμετείχε η Patti LaBelle, αλλά δεν το ηχογράφησαν ποτέ.

