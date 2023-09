Οι πέντε δυνατές διασκευές του Γιάννη Πουλόπουλου σε ξένα τραγούδια

Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της ελληνικής δισκογραφίας, ο οποίος ξεπετάχτηκε μέσα από το Νέο Κύμα, στη συνέχεια καθιερώθηκε με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα για τον κινηματογράφο και μετά συνέχισε μια μακρόχρονη λαμπρή καριέρα.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μέσα στην πορεία του διασκεύασε αρκετά ξένα τραγούδια, τα οποία ερμήνευσε με ελληνικούς στίχους. Πέντε εξ αυτών ξεχωρίζουν. Θα τα βρείτε παρακάτω μαζί με την προέλευσή τους!

«Φύγε» με ελληνικούς στίχους από την Σόφη Παππά, για το άλμπουμ του 1979 «Αν γυρίσεις αν…». Είναι διασκευή στο τραγούδι «Je Suis Malade» που έγραψε η Alice Dona με τον Serge Lama και το έχουν ερμηνεύσει ο Serge Lama, η Dalida, ο Ντέμης Ρούσσος και η Lara Fabian.

«Αγάπα με» με ελληνικούς στίχους από τον Πυθαγόρα, διασκευή πάνω στην μεγάλη επιτυχία του Julio Iglesias «Abrázame». Στη αρχή του 2ου βίντεο παρακάτω, από το αρχείο της ΕΡΤ, που ανέβασε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, μπορείτε να δείτε τον Julio Iglesias, να τραγουδάει το κομμάτι και στα ελληνικά.

«Ψάχνω να σε βρω» με ελληνικούς στίχους από την Ρόνη Σοφού, πάνω στο υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Stevie Wonder με τίτλο «All in Love Is Fair», το οποίο εκτός από τον ίδιο το έχουν ερμηνεύσει και οι: Barbra Streisand, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Michael McDonald και άλλοι.

https://youtu.be/qvKuD7DMWDI

«Ο άνθρωπός μου» με ελληνικούς στίχους από την Ρόνη Σοφού, πάνω στην μεγάλη επιτυχία «My Way» του Frank Sinatra, στην οποία είχε γράψει αγγλικούς στίχους ο Paul Anka, βασισμένος στο γαλλικό τραγούδι που ήταν αρχικά, το «Comme d’Habitude», σύνθεση των Jacques Revaux, Gilles Thibault και Claude François, την οποία ερμήνευσε ο τρίτος εξ αυτών.

«Αθώος κι Ένοχος» με ελληνικούς στίχους της Εύης Δρούτσα, που δεν είναι άλλο από το κομμάτι που έγραψε ο Lucio Dalla, το «Caruso».

