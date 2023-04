Οι καλύτεροι δίσκοι όλων των εποχών – ΒΙΝΤΕΟ

Η περίφημη λίστα με τους 500 Καλύτερους Δίσκους Όλων των Εποχών δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το γνωστό μουσικό περιοδικό Rolling Stone το 2003.

Έγινε μία ελαφρά επικαιροποίηση το 2012. Όλα αυτά τα χρόνια είναι η λίστα που έχει προκαλέσει και έχει ξεσηκώσει τα περισσότερα σχόλια και τις μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των φίλων της μουσικής, ο οποίοι συνήθως διαφωνούν για το αν ο τάδε δίσκος είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον δείνα δίσκο, ανάλογα με την θέση του καθενός στη λίστα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μόνο την τελευταία χρονιά η εν λόγω λίστα είχε 63 εκατομμύρια views στο site του Rolling Stone. Η λίστα όμως δεν μπορεί να παραμένει αμετάβλητη με το πέρασμα των χρόνων. Διότι τα μουσικά γούστα αλλάζουν, νέα μουσικά είδη δημιουργούνται και η ιστορία της μουσικής συνεχίζει να γράφεται! Έτσι λοιπόν το περιοδικό αποφάσισε να ξαναφτιάξει τη λίστα από την αρχή. Προς τούτο προσκάλεσε πάνω από 300 προσωπικότητες, καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, η Taylor Swift και η Billie Eilish, ανερχόμενους καλλιτέχνες όπως οι H.E.R., Tierra Whack και ο Lindsey Jordan των Snail Mail, βετεράνους μουσικούς όπως ο Adam Clayton και ο Edge των U2, ο Gene Simmons των KISS, η Stevie Nicks των Fleetwood Mac, κ.ά., παραγωγούς, κριτικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, στελέχη δισκογραφικών εταιριών, όπως ο CEO της Atlantic Records, ο Craig Kallman και άλλοι.

Η κορυφή της λίστας, το Top-50, το κορυφαίο 10%, έτσι όπως σχηματίστηκε από τις ψήφους των ειδικών και δημοσιεύθηκε, θα το βρείτε παρακάτω.

1. Marvin Gaye, ‘What’s Going On’ (TAMLA/MOTOWN, 1971)

2. The Beach Boys, ‘Pet Sounds’ (CAPITOL, 1966)

3. Joni Mitchell, ‘Blue’ (REPRISE, 1971)

4. Stevie Wonder, ‘Songs in the Key of Life’ (TAMLA/MOTOWN, 1976)

5. The Beatles, ‘Abbey Road’ (APPLE, 1969)

6. Nirvana, ‘Nevermind’ (GEFFEN, 1991)

7. Fleetwood Mac, ‘Rumours’ (WARNER BROS., 1977)

8. Prince and the Revolution, ‘Purple Rain’ (WARNER BROS., 1984)

9. Bob Dylan, ‘Blood on the Tracks’ (COLUMBIA, 1975)

10. Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (RUFFHOUSE/COLUMBIA, 1998)

11. The Beatles, ‘Revolver’ (APPLE, 1966)

12. Michael Jackson, ‘Thriller’ (EPIC, 1982)

13. Aretha Franklin, ‘I Never Loved a Man the Way I Love You’ (ATLANTIC, 1967)

14. The Rolling Stones, ‘Exile on Main Street’ (ROLLING STONES RECORDS, 1972)

15. Public Enemy, ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ (DEF JAM, 1988)

16. The Clash, ‘London Calling’ (CBS, 1979)

17. Kanye West, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ (ROC-A-FELLA, 2010)

18. Bob Dylan, ‘Highway 61 Revisited’ (COLUMBIA, 1965)

19. Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’ (TDE, 2015)

20. Radiohead, ‘Kid A’ (PARLOPHONE, 2000)

21. Bruce Springsteen, ‘Born to Run’ (COLUMBIA, 1975)

22. The Notorious B.I.G., ‘Ready to Die’ (BAD BOY, 1994)

23. The Velvet Underground, ‘The Velvet Underground and Nico’ (VERVE, 1967)

24. The Beatles, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (CAPITOL, 1967)

25. Carole King, ‘Tapestry’ (SONY, 1971)

26. Patti Smith, ‘Horses’

27. Wu-Tang Clan, ‘Enter the Wu-Tang(36 Chambers)’

28. D’Angelo, ‘Voodoo’

29. The Beatles, ‘White Album’

30. Jimi Hendrix, ‘Are You Experienced’

31. Miles Davis, ‘Kind of Blue’

32. Beyoncé, ‘Lemonade’

33. Amy Winehouse, ‘Back to Black’

34. Stevie Wonder, ‘Innervisions’

35. The Beatles, ‘Rubber Soul’

36. Michael Jackson, ‘Off the Wall’

37. Dr. Dre, ‘The Chronic’

38. Bob Dylan, ‘Blonde on Blonde’

39. Talking Heads, ‘Remain in Light’

40. David Bowie, ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars’

41. The Rolling Stones, ‘Let It Bleed’

42. Radiohead, ‘OK Computer’

43. A Tribe Called Quest, ‘The Low End Theory’

44. Nas, ‘Illmatic’

45. Prince, ‘Sign O’ the Times’

46. Paul Simon, ‘Graceland’

47. Ramones, ‘Ramones’

48. Bob Marley and the Wailers, ‘Legend’

49. OutKast, ‘Aquemini’

50. Jay-Z, ‘The Blueprint’

