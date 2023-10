Οι δέκα καλύτερες διασκευές σύμφωνα με το κοινό στα κοινωνικά δίκτυα

Από τις πρώτες μέρες του ραδιοφώνου, τα τραγούδια διασκευές έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τη μουσική. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι επαγγελματίες τραγουδοποιοί και οι διασκευές μοιράζονταν μεγάλο μέρος του υλικού που κυκλοφορούσε.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η επιτυχία όμως συγκροτημάτων όπως οι Beatles και οι Beach Boys βοήθησε στην έναρξη μιας νέας εποχής, όπου τα γκρουπ επικεντρώθηκαν περισσότερο στην πρωτότυπη μουσική, αλλά ωστόσο οι διασκευές παρέμειναν στο προσκήνιο, καθώς οι καλλιτέχνες θα θέλουν πάντα να επαναπροσδιορίζουν τα έργα άλλων ερμηνευτών.

Πρόσφατα έγινε μία έρευνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το X / Twitter και το Instagram, όπου τέθηκε το ερώτημα: Ποια διασκευή είναι καλύτερη από το πρωτότυπο τραγούδι;

Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε η παρακάτω λίστα με τα 10 τραγούδια, στα οποία κάποια συγκεκριμένη διασκευή θεωρήθηκε καλύτερη από την πρώτη, την αυθεντική εκτέλεση του κομματιού.

1. “All Along The Watchtower” – The Jimi Hendrix Experience

Αρχικά το τραγούδι κυκλοφόρησε από τον Bob Dylan το 1967, αλλά η διασκευή των Jimi Hendrix Experience έχει γίνει η πιο αναγνωρίσιμη εκτέλεση του “All Along The Watchtower”. Ο Hendrix ήταν μεγάλος θαυμαστής του Dylan και διασκεύασε πολλά τραγούδια του κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά το “All Along The Watchtower” είναι το καλύτερο παράδειγμα του να παίρνει ένα τραγούδι και να το μεταμορφώνει εντελώς. Η διασκευή του είναι γεμάτη από φοβερά κιθαριστικά σόλο. Ο ίδιος ο Dylan συγκινήθηκε πολύ από την εκδοχή του Hendrix, σε σημείο που έχει αντλήσει επιρροές από αυτήν και για τις δικές του ζωντανές εμφανίσεις.

2. “The Man Who Sold The World” – Nirvana

Το “The Man Who Sold The World” του David Bowie προσέγγισε μια ολόκληρη νέα γενιά όταν οι Nirvana το έπαιξαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο MTV Unplugged το 1993. Ποτέ το τραγούδι αυτό δεν θεωρήθηκε βασικό κομμάτι του Bowie. Μέχρι την απογυμνωμένη εκδοχή των Nirvana, που ήταν γεμάτη καρδιά. Πλέον, το τραγούδι θεωρείται ένα από τα καλύτερα του Bowie και των Nirvana.

3. “Nothing Compares 2 U” – Sinéad O’Connor

Ο Prince έγραψε το “Nothing Compares 2 U” για τους Family, ένα συγκρότημα που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ στην Paisley Park Records το 1985. Παραγκωνισμένο από τον ίδιο τον Prince εκείνη την εποχή, το τραγούδι και το άλμπουμ στο οποίο εμφανίστηκε δεν απογειώθηκε ποτέ. Όταν όμως η Sinéad O’Connor αποφάσισε να διασκευάσει το τραγούδι στο δεύτερο άλμπουμ της, έγινε διεθνής επιτυχία. Με μια νέα ενορχήστρωση στο κλειδί της F μείζονoς, η O’Connor έκανε το τραγούδι δικό της και θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την αιθέρια ομορφιά του “Nothing Compares 2 U”.

4. “Hurt” – Johnny Cash

Τα τελευταία άλμπουμ του Johnny Cash ήταν γεμάτα από διασκευές τραγουδιών, αλλά καμία δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο η εκδοχή του στο κλασικό κομμάτι “Hurt” των Nine Inch Nails. Το τραγούδι θεωρείται ένα από τα καλύτερα των Nine Inch Nails και ο Trent Reznor ήταν επιφυλακτικός όταν έμαθε για πρώτη φορά ότι ο Cash θα διασκεύαζε το ιδιαίτερα προσωπικό του τραγούδι. Μόλις όμως άκουσε τη διασκευή και είδε το συγκλονιστικό βίντεο, ο Reznor συνειδητοποίησε πόσο ειλικρινής και δυνατή ήταν η ακουστική εκδοχή του Cash, τόσο πολύ που είπε ότι “αυτό το τραγούδι δεν είναι πια δικό μου”.

5. “Hallelujah” – Jeff Buckley

Το “Hallelujah” του Leonard Cohen είναι ένα αριστούργημα, αλλά το τραγούδι δεν έλαβε ευρύτερη προσοχή παρά μόνο κάποια χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Η διασκευή του John Cale το 1991 βοήθησε το τραγούδι να φτάσει σε νέα ακροατήρια και εκείνη η εκδοχή ενέπνευσε τον Jeff Buckley να δώσει τη δική του διασκευή. Οι ποιητικοί στίχοι του Cohen οδήγησαν σε διαφορετικές ερμηνείες του τραγουδιού, με αυτή του Buckley να είναι από τις πιο θλιβερές και αισθησιακές. Η εκδοχή του Buckley συνεχίζει να είναι παγκοσμίως αποδεκτή, ενώ η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την πρόσθεσε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων το 2014.

6. “Tainted Love” – Soft Cell

Αρχικά ηχογραφήθηκε από την Gloria Jones το 1964, το “Tainted Love” γνώρισε μία αναβίωση στη βρετανική σκηνή των κλαμπ της Northern Soul στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το 1976, η Jones ηχογράφησε μια άλλη εκδοχή με παραγωγό τον Marc Bolan, αλλά το τραγούδι δεν κατάφερε να μπει στα charts. Ο Marc Almond πήρε το τραγούδι, καθώς αυτό έκανε το δρόμο του στα κλαμπ και το συγκρότημά του Soft Cell άρχισε να το παίζει ζωντανά. Η ηχογράφηση των Soft Cell είναι σε διαφορετικό κλειδί, πιο αργό ρυθμό και με τη χρήση συνθεσάιζερ και drum machine. Η synth-pop επανεκτέλεση έγινε μεγάλη επιτυχία και έκανε τους Soft Cell να προκαλέσουν παγκόσμια αίσθηση.

7. “My Favorite Things” – John Coltrane

Το “My Favorite Things” γράφτηκε αρχικά για το μιούζικαλ “The Sound of Music” των Rodgers και Hammerstein το 1959. Ο John Coltrane κυκλοφόρησε μια 14λεπτη έκδοση σε Ε ελάσσονα για το ομώνυμο άλμπουμ του 1961. Μια μικρότερη έκδοσή του έγινε ραδιοφωνική επιτυχία και το τραγούδι έγινε ένα γνήσιο κλασικό jazz κομμάτι. Πέρα από τη θερμή υποδοχή που έχει τύχει το κομμάτι από τους θαυμαστές του όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος ο Coltrane ανέφερε ότι η εκτέλεσή του ερμηνεία του στο “My Favorite Things”, είναι το πιό αγαπημένο του κομμάτι που ηχογράφησε ποτέ.

8. “(I Can’t Get No) Satisfaction” – Devo

Η εκδοχή των Devo για το “(I Can’t Get No) Satisfaction” είναι τόσο διαφορετική από την αυθεντική έκδοση των Rolling Stones, ώστε το συγκρότημα χρειαζόταν την ευλογία του ίδιου του Mick Jagger για να μπορέσει να συμπεριλάβει το τραγούδι στο πρώτο του άλμπουμ. Η μπάντα συναντήθηκε με τον Jagger και μόλις ο τραγουδιστής σηκώθηκε και άρχισε να κάνει τα εμβληματικά χορευτικά του, οι Devo κατάλαβαν ότι η ρομποτική new wave εκτέλεση του τραγουδιού τους ήταν προορισμένη για μεγάλη επιτυχία.

9. “Valerie” – Mark Ronson feat. Amy Winehouse

Η αρχική έκδοση αυτού του τραγουδιού κυκλοφόρησε το 2006 από το βρετανικό indie rock συγκρότημα των Zutons. Μόλις το τραγούδι ανέβηκε στα charts, το έπιασε το αυτί της Amy Winehouse, παρόλο που εκείνη ως γνωστόν άκουγε μόνο κλασικά παλιά τραγούδια. Η Winehouse κλήθηκε να συνεργαστεί με τον Mark Ronson σε μια ρετρό διασκευή ενός σύγχρονου τραγουδιού και εκείνη πρότεινε το “Valerie”.

10. “Always On My Mind” – Pet Shop Boys

Η Brenda Lee το ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1972. Οι διασκευές του “Always On My Mind” από τον Elvis Presley, τον John Wesley Ryles και τον Willie Nelson έγιναν όλες μεγάλες επιτυχίες της country. Όταν εμφανίστηκαν σε μια εκδήλωση προς τιμήν του Elvis για τη 10η επέτειο του θανάτου του, οι Pet Shop Boys διασκεύασαν το “Always On My Mind” και η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική που αποφάσισαν να το βγάλουν ως single. Η hi-NRG/dance-pop εκτέλεσή τους στο κομμάτι ενέπνευσε πολλούς να το δηλώσουν ως μία από τις πιό αγαπημένες διασκευές.

