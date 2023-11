Νέος δίσκος του Van Morrison

Ο νέος μεγάλος δίσκος “Accentuate the Positive” είναι το 45ο στούντιο άλμπουμ του Βορειοϊρλανδού τραγουδοποιού Van Morrison, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 2023 από την Exile Productions και τη Virgin Records. Πρόκειται για μία συλλογή με διασκευές αγαπημένων τραγουδιών του Morrison από το rock & roll, την R&B και την country.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στην ουσία είναι το δεύτερο κατά σειρά άλμπουμ διασκευών του Van Morrison και το δεύτερο άλμπουμ του 2023, μετά τον δίσκο με διασκευές skiffle, που βγήκε τον Μάρτιο, το “Moving On Skiffle”.

Ο Terry Staunton του περιοδικού “Record Collector” περιέγραψε το νέο άλμπουμ ως ένα “ζωντανό μείγμα swing, jump jive, R&B και κλασικού rock’n’roll, που παίζει με τις δυνατότητες του τραγουδιστή ως εφευρετικού ερμηνευτή”. Γενικώς οι κριτικές για αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά του Van Morrison, είναι θετικές.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 19 κομμάτια και έχει διάρκεια λίγο πάνω από μία ώρα. Ανάμεσα στα τραγούδια είναι και τα:

You Are My Sunshine

Shakin’ All Over

Blueberry Hill

Lucille

Shake Rattle And Roll

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru