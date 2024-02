Μεγάλο καλοκαιρινό Soul φεστιβάλ στο Los Angeles

Αν σκοπεύετε να κάνετε κάποιο ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι, θα μπορούσατε ίσως να συνδυάσετε μία επίσκεψη στο μεγάλο μουσικό γεγονός που θα γίνει στο Los Angeles με τίτλο “Fool In Love”, το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024. Πρόκειται για μία μεγάλη συναυλία της soul μουσικής, που θα γίνει στο Sofi Stadium στο Hollywood Park Grounds.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Θα συμμετάσχουν μεγάλα ονόματα της soul και όχι μόνο. Όπως οι: Lionel Richie, Diana Ross, Nile Rodgers & Chic, Al Green, Santana, Charlie Wilson, Gladys Knight, The Isley Brothers, Chaka Khan, Eric Burdon & The Animals, The O’Jays, The Jacksons, War, The Spinners, The Whispers, The Emotions, Dionne Warwick, The Commodores, Smokey Robinson, The Stylistics, The Manhattans, The Chi-Lites, Los Lobos, El Chicano, George Clinton & Parliament Funkadelic, Zapp, Kool & The Gang, Stevie B, Rose Royce, Morris Day, The Time, Heatwave, The Bar Kays, Evelyn Champagne King, The Pointer Sisters, El Debarge και πολλοί άλλοι.

Για αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Χ (Twitter): @IosifAvramoglou – Facebook.com/avramoglou – Instagram: mus1cguru