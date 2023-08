«Μακάβριος Χορός»: Το νέο άλμπουμ των Duran Duran – ΒΙΝΤΕΟ

Μία νέα κυκλοφορία θα έχουν οι Duran Duran μέσα τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που θα έχει τον γενικό τίτλο «Danse Macabre» και το οποίο θα περιλαμβάνει τρία νέα τραγούδια, αλλά και διασκευές σε κομμάτια άλλων καλλιτεχνών καθώς και νέες επανεκδόσεις σε παλαιότερα τραγούδια του συγκροτήματος.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ανάμεσα στις διασκευές οι Duran Duran θα παρουσιάσουν την δική τους εκτέλεση στο κομμάτι της Billie Eilish, «Bury A Friend», στην μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, «Psycho Killer», στο θρυλικό κομμάτι των Rolling Stones, «Paint It Black», στο χιτ των Specials, «Ghost Town», στο «Spellbound» των Siouxsie and the Banshees και στο μοναδικό «Supernature» του Cerrone.

Ο κημπορντίστας του γκρουπ, ο Nick Rhodes, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το «Danse Macabre» γιορτάζει την χαρά και την τρέλα του Halloween. Η ιδέα του project τους ήρθε κατά την εμφάνισή τους στο Las Vegas στις 31 Οκτωβρίου 2022. Ήθελαν να κάνουν κάτι σε θέμα gothic, με στοιχεία τρόμου και χιούμορ, που να είναι κατάλληλο για το Halloween.

Παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι οι λόγοι που ο Andy Taylor είχε αποχωρήσει από τους Duran Duran, ήταν δημιουργικής φύσεως και όχι προσωπικοί. Είχε παραμείνει στο γκρουπ από το 1980 μέχρι το 2006. Πέρσι ήταν να εμφανισθεί πάλι μαζί τους προκειμένου να ενταχθούν στο Rock & Roll Hall Of Fame, αλλά η θεραπεία για έναν μεταστατικό καρκίνο του προστάτη 4ου σταδίου, τον ανάγκασε να χάσει εκείνη την ευκαιρία.

Το tracklist του νέου άλμπουμ «Danse Macabre» θα έχει ως εξής:

1. ‘Nightboat’

2. ‘Black Moonlight’

3. ‘Love Voudou’

4. ‘Bury A Friend’

5. ‘Supernature’

6. ‘Danse Macabre’

7. ‘Secret Oktober 31st’

8. ‘Ghost Town’

9. ‘Paint It Black’

10. ‘Super Lonely Freak’

11. ‘Spellbound’

12. ‘Psycho Killer’ (feat. Victoria De Angelis)

13. ‘Confession In The Afterlife’

