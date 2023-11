Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι των Beatles

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου είχαμε ένα «νέο» τραγούδι από τους Beatles…! Ποιός θα το περίμενε; Πρόκειται για το κομμάτι «Now and Then».

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η περιπετειώδης πορεία του “Now and Then” διήρκεσε πέντε δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων μεταξύ των μελών και των συγγενών των μελών που έχουν πεθάνει των τεσσάρων Beatles.

Υπήρχε ένα demo του John Lennon από το 1977, στο συρτάρι της Yoko Ono, η οποία σε κάποια φάση το ανέφερε στον Paul McCartney. O Paul έπιασε να το δουλέψει για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1995 μαζί με τον George Harrison και τον Ringo Star, στο πλαίσιο τότε του project “The Beatles Anthology”.

Τελικά το “Now and Then” έμεινε τότε ημιτελές. Ίσως ακόμα η τεχνολογία δεν μπορούσε να “φέρει” την φωνή του αείμνηστου John Lennon, που είχε γραφτεί σε μία απλή κασέτα τη δεκαετία του ’70, σε επαγγελματικά επίπεδα για μία επίσημη κυκλοφορία. Για χρόνια φαινόταν ότι το τραγούδι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Αλλά το 2022 υπήρξε μια ευτυχής συγκυρία. Ένα νέο σύστημα λογισμικού, που αναπτύχθηκε από τον Peter Jackson και την ομάδα του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής της σειράς ντοκιμαντέρ Get Back, άνοιξε τελικά το δρόμο για την αποσύνδεση της φωνής του John από το μέρος του πιάνου.

Έτσι η αρχική ηχογράφηση μπορούσε πλέον να ζωντανέψει και να δουλευτεί εκ νέου με τη συμβολή και των άλλων “σκαθαριών”.

Το σινγκλ του “Now and Then” κυκλοφόρησε σήμερα ως double A-side και στην πίσω πλευρά του έχει το πρώτο σινγκλ του συγκροτήματος, το “Love Me Do” του 1962.



(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru