Κέιτ Μίντλετον: Ξεκαρδιστικό βίντεο με μωρό που αρπάζει την τσάντα της πριγκίπισσας

Με τον πιο χαριτωμένο “κλέφτη” γνωρίστηκε η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε επίσκεψη της στην πόλη.

Την Παρασκευή σύμφωνα με το “People“, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν το Άμπερφαν στη Νότια Ουαλία, προκειμένου να αποτίνουν φόρο τιμής, σ’ όσους έχασαν την ζωή τους κατά την καταστροφή των ορυχείων της πόλης το 1966. Δεκάδες κόσμου είχαν μαζευτεί για να χαιρετήσουν το πριγκιπικό ζευγάρι.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και η Λούσι με τον ενός έτους γιο της Ντάνιελ. Την ώρα που η πριγκίπισσα μιλούσε με την μητέρα, ο μικρός σκανδαλιάρης βρήκε την ευκαιρία και πήρε την τσάντα της Κέιτ, θέλοντας να παίξει. Μάλιστα όταν η Λούσι προσπάθησε να δώσει πίσω την τσάντα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο Ντάνιελ αρνήθηκε με… σθένος. Η Κέιτ όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά αντιθέτως ξεκίνησε να γελάει, αφήνοντας το μωρό να παίξει με την τσάντα της όσο εκείνη χαιρετούσε τον υπόλοιπο κόσμο.

“Νομίζω ότι συμπάσχει, με το πόσο δύσκολα είναι με τα παιδιά” είπε η Λούσι στο ITV, συμπληρώνοντας πως όταν ο μπέμπης αρνήθηκε να δώσει την τσάντα πίσω στην ιδιοκτήτριά της, η Κέιτ της απάντησε πως μπορεί ο μικρός να την κρατήσει λίγο ακόμα για να παίξει και πως θα επιστρέψει αργότερα για να την πάρει.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales’ handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M

