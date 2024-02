Κανονικά στο ΟΑΚΑ οι Coldplay – Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας της συναυλίας

Λίγο μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, η διοργανώτρια εταιρεία High Priority Promotions προέβη σε μια ανάρτηση στο Facebook για να ενημερώσει τους θαυμαστές του συγκροτήματος ότι «οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό».

Αναλυτικά η ανάρτηση της εταιρείας

«Ενημέρωση για τις συναυλίες των Coldplay:

Αγαπητοί Coldplay fans έχουμε να μοιραστούμε κάποια εκπληκτικά νέα,

O πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι εργασίες αποκατάστασης του ΟΑΚΑ προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Έτσι λοιπόν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό.

In a sky full of stars we‘ll see you soon!

Dear Coldplay fans, we have some exciting news to share!

The Greek Prime Minister, Mr. Kyriakos Mitsotakis, announced in his weekly message that the restoration works at the OAKA are progressing rapidly. This development allows for the reopening of the Olympic Stadium no later than mid-April. As a result, the scheduled Coldplay concerts on June 8 and 9 will proceed as planned.

In a sky full of stars we‘ll see you soon!»