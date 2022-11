Η θρυλική εκπομπή του Ed Sullivan έπιασε το 1 δισ. views στο YouTube και το Facebook

Είναι ίσως η πιο θρυλική μουσική τηλεοπτική εκπομπή του πλανήτη! Μέσα από αυτήν εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Elvis Presley, οι Beatles, οι Supremes, οι Animals, οι Creedence Clearwater Revival, η Dusty Springfield, οι Beach Boys, οι Jackson 5, ο Stevie Wonder, η Janis Joplin, οι Rolling Stones, οι Mamas and the Papas, οι Doors, η Dionne Warwick, η Barbra Streisand και πολλοί άλλοι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στις αρχές Αυγούστου του 1955, οι Bill Haley & His Comets έπαιξαν το “Rock Around the Clock”, που από πολλούς θεωρείται το πρώτο rock & roll τραγούδι στην ιστορία της μουσικής.

Άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες που εμφανίσθηκαν στο “Ed Sullivan Show” είναι οι: Louis Armstrong, Harry Belafonte, Brook Benton, James Brown (and The Famous Flames), Cab Calloway, Ray Charles, Nat King Cole, Bill Cosby, Count Basie, Sammy Davis, Jr., Bo Diddley, Duke Ellington, Lola Falana, The 5th Dimension, Ella Fitzgerald, The Four Tops, Lena Horne, Mahalia Jackson, B. B. King, Eartha Kitt, Gladys Knight & the Pips, Johnny Mathis, The Platters, Lou Rawls, Nina Simone, Sly and the Family Stone, The Temptations, Martha and the Vandellas, Ike & Tina Turner, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Jackie Wilson, Nancy Wilson και άλλοι.

Ο Ed Sullivan ήταν Αμερικανός παρουσιαστής της τηλεόρασης, ιμπρεσάριος, αθλητικός και καλλιτεχνικός ρεπόρτερ και αρθρογράφος για τις εφημερίδες New York Daily News και Chicago Tribune. Ήταν ο δημιουργός και ο οικοδεσπότης του τηλεοπτικού μουσικού προγράμματος “The Toast of the Town”, το οποίο το 1955 μετονομάστηκε σε “The Ed Sullivan Show”.

Το 1996 ο Ed Sullivan κατετάγη στην λίστα με τους “Καλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες όλων των εποχών” του περιοδικού TV Guide.

Στο πρώτο βίντεο δείτε πως ο Elvis Presley στο Ed Sullivan Show, χειραγωγεί και ενθουσιάζει το κοινό, το οποίο ουρλιάζει από κάτω ακατάπαυστα.

Υστερία προκάλεσαν και οι Beatles στο Ed Sullivan Show, όταν “εισέβαλαν” από την Βρετανία στην Αμερική, για να την κατακτήσουν εύκολα με τις μεγάλες επιτυχίες τους.

«The Ed Sullivan Show has officially reached 1,000,000,000 views across YouTube and Facebook!»

Duke Ellington “Beatles Medley: She Loves You, All My Loving, Eleanor Rigby, Ticket To Ride & more”

The Animals “Inside-Looking Out” on The Ed Sullivan Show

Ike & Tina Turner “Funky Street, Proud Mary & Bold Soul Sister” on The Ed Sullivan Show

Gladys Knight & The Pips “Hey Jude & I Heard It Through The Grapevine” on The Ed Sullivan Show

The Mamas & The Papas “Medley: Monday, Monday, I Call Your Name & California Dreamin’” | Ed Sullivan

Tom Jones “Medley: It’s Not Unusual, Danny Boy & Delilah” on The Ed Sullivan Show

Henry Mancini & His Orchestra “Peter Gunn Theme” on The Ed Sullivan Show

Shirley Bassey “This Is My Life” on The Ed Sullivan Show

Diana Ross & The Supremes “The Impossible Dream” on The Ed Sullivan Show

The Muppets “Mahna Mahna” on The Ed Sullivan Show

Sonny & Cher “I Got You Babe, Where Do You Go & But You’re Mine” on The Ed Sullivan Show

The Jackson 5 “I Want You Back” on The Ed Sullivan Show

Bee Gees “Words” on The Ed Sullivan Show

Nancy Sinatra “These Boots Are Made For Walkin” on The Ed Sullivan Show

The Rolling Stones on The Ed Sullivan Show – DVD Sets Trailer

Steppenwolf “Born To Be Wild” on The Ed Sullivan Show

James Brown “Medley: Papa’s Got A Brand New Bag & I Got You (I Feel Good)” on The Ed Sullivan Show

Stevie Wonder “For Once In My Life” on The Ed Sullivan Show

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru