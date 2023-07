H ιστορία πίσω από ένα τραγούδι – «It Hurts To Be In Love»

Σαν σήμερα το 1964, το τραγούδι “It Hurts To Be In Love” του Gene Pitney μπήκε στο Billboard Hot 100, δηλαδή στον αμερικάνικο πίνακα των επιτυχιών.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γραμμένο από τον Howard Greenfield και την Helen Miller, το “It Hurts To Be In Love” ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του περίφημου “Brill Building Sound”. Ο “ήχος του Brill Building” ήταν στην ουσία τα χιτς που έβγαιναν από τους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργοί και ενορχηστρωτές, που εργάζονταν στο Brill Building της Νέας Υόρκης στην διεύθυνση 1619 Broadway Ave. Ανάμεσα σε αυτούς ήσαν και οι: Neil Diamond, Carole King, Gerry Goffin, Connie Francis, Barry Mann, Mort Shuman, Burt Bacharach και άλλοι.

Το τραγούδι προοριζόταν αρχικά να τραγουδηθεί από τον μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη του Howard Greenfield, τον Neil Sedaka, αλλά η τότε δισκογραφική εταιρεία του Sedaka, η RCA Victor, αρνήθηκε να το κυκλοφορήσει, επειδή ο Sedaka δεν το είχε ηχογραφήσει στα στούντιό της, όπως όριζε το συμβόλαιό του.

Ο Sedaka επιχείρησε μια δεύτερη ηχογράφηση του τραγουδιού στα στούντιο της RCA αυτή τη φορά, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά.

Έτσι οι Greenfield και Helen Miller, οι συνδημιουργοί του τραγουδιού, το έδωσαν τελικά στον Gene Pitney, ο οποίος γνώρισε επιτυχία με αυτό. Επιτυχία που την έχασε μέσα από τα χέρια του ο Neil Sedaka.

Στις ΗΠΑ, το “It Hurts to Be in Love” με τον Gene Pitney παρέμεινε 16 εβδομάδες στο Billboard, φτάνοντας στο #7. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήταν πολύ κοντά στον χαρακτηριστικό ήχο του Gene Pitney, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί με επιτυχίες του όπως τα: “Town Without Pity” και “(The Man Who Shot) Liberty Valance”. Θα λέγαμε ότι ανήκει περισσότερο στην υποκατηγορία “straight-ahead rock & roll”.

Το “straight-ahead rock & roll” είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο στυλ ροκ μουσικής, που δίνει έμφαση σε μια πιό άμεση, χωρίς περιστροφές προσέγγιση στη σύνθεση τραγουδιών και την ερμηνεία. Συχνά χαρακτηρίζεται από την απλότητα, τους ενεργητικούς ρυθμούς, τις πιασάρικες μελωδίες και την εστίαση στην παραδοσιακή ενορχήστρωση μιάς ροκ μπάντας με κιθάρα, μπάσο, ντραμς και φωνητικά.

Το “It Hurts to Be in Love” έχει διασκευαστεί και από άλλους καλλιτέχνες. Το 1981 το έβγαλε και ο Dan Hartman.

