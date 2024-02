Γιατί ο Bob Dylan παίζει σπάνια τις επιτυχίες του στις συναυλίες

Ο Bob Dylan είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς τραγουδοποιούς όλων των εποχών με περισσότερα από 600 τραγούδια, που έγραψε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Αλλά δεν είναι γνωστός μόνο ως μανιώδης δημιουργός, αλλά και ως μανιώδης καλλιτέχνης που περιοδεύει ακατάπαυστα. Ο Dylan ήταν πάντα σε περιοδεία από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του, ενώ συνεχίζει να εμφανίζεται live κάθε χρόνο.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αλλά σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους καλλιτέχνες, του Dylan δεν του αρέσει να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του επί σκηνής και όταν αυτό συμβαίνει σπάνια, τις παίζει είναι σχεδόν πάντα με διαφορετική ενορχήστρωση.

Η καριέρα ενός καλλιτέχνη ξεκινά πάντα από την αγάπη του για τη μουσική και την ανάγκη να μεταμορφώσει σε λέξεις και μελωδίες τα συναισθήματα και τις απόψεις του. Η ανάγκη να είναι δημιουργικός κυλάει μέσα στη φλέβα του. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης για να εκφραστεί.

Ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από άλλους, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος σε όλη του την καριέρα. Ωστόσο, όταν παίζουν ζωντανά, συνήθως παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και στη μέση του setlist άντε να βάλουν μερικά b-sides και μερικά νέα τραγούδια.

Τα περισσότερα συγκροτήματα και καλλιτέχνες λειτουργούν έτσι γιατί θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στις συναυλίες τους και φυσικά να δώσουν στους οπαδούς τους αυτό που θέλουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, για παράδειγμα, συνεχίζουν να παίζουν σε sold out στάδια όλα αυτά τα χρόνια.

Αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan για παράδειγμα, που πέτυχαν τόσα πολλά στην καριέρα τους και πραγματικά δεν ενδιαφέρονται πια για τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο θρυλικός καλλιτέχνης της folk rock μουσικής, θα μπορούσε εύκολα να εμφανίζεται σε sold out στάδια αν συνέχιζε να παίζει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του ζωντανά, στις ίδιες ενορχηστρώσεις, που ηχογραφήθηκαν και ακούστηκαν από εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Αλλά παρόλο που ο Dylan συνέχισε να περιοδεύει όλες αυτές τις δεκαετίες, δεν τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο.

Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για το ποιός είναι ο Bob Dylan, μπορεί να έχουν ήδη ακούσει πολλές φορές τραγούδια του, όπως τα “Mr. Tambourine Man”, “Like a Rolling Stone”, “Knockin’ On Heaven’s Door” και άλλα. Οι περισσότεροι που πηγαίνουν να τον δουν γνωρίζουν ήδη όλους τους στίχους και τις μελωδίες των τραγουδιών εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά ο Bob θέλει να δείξει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μερικές επιτυχίες.

Αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους για τους οποίους οι περιοδείες εξακολουθούν να είναι τόσο διασκεδαστικές γι’ αυτόν. Όπως και ο Paul McCartney, ο Dylan δεν περιοδεύει επειδή χρειάζεται χρήματα ή φήμη. Οι μουσικοί αυτού του επιπέδου τα έχουν ξεπεράσει αυτά προ πολλού. Συνεχίζουν να το κάνουν επειδή το έχουν στις φλέβες τους. Η ζωή τους είναι φτιαγμένη από μουσική και για να συνεχίσουν να αισθάνονται ζωντανοί, πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό ακόμα και στα 80 τους.

Φυσικά, συγκροτήματα και καλλιτέχνες που δεν είναι τόσο επιτυχημένοι όπως ο Dylan, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Επειδή σχεδόν κανείς δεν θα εμφανιζόταν στις συναυλίες τους. Αλλά ο Dylan δεν χρειάζεται να ανησυχεί γι’ αυτό. Έτσι συνεχίζει να δίνει στον κόσμο αυτό που του είχε δώσει όλες αυτές τις δεκαετίες: πρωτότυπη μουσική.

Αν αναλύσουμε ένα από τα setlists των συναυλιών του του 2023, θα δούμε ότι έπαιξε τραγούδια από πολλές διαφορετικές εποχές της καριέρας του, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Επίσης, ερμήνευσε σχεδόν ολόκληρο το άλμπουμ “Rough and Rowdy Ways” που κυκλοφόρησε το 2020.

Το μόνο τραγούδι από τον πιο πρόσφατο δίσκο του που δεν έπαιξε ήταν το “Murder Most Foul”. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού το κομμάτι έχει διάρκεια 16 λεπτά. Το setlist λοιπόν μας λέει και πάλι ότι ο Dylan θέλει να δείξει στους οπαδούς του ότι υπάρχει κάτι περισσότερο στη δουλειά του. Η νέα δουλειά και τα τραγούδια του, που ίσως δεν έδωσαν όλοι σημασία όσο στα παλιά άλμπουμ.

Ο Bob δεν επιτρέπει επίσης στο κοινό να χρησιμοποιεί τα κινητά του τηλέφωνα ή τις κάμερες για να καταγράφει τις παραστάσεις. Μπορεί να ακούγεται κάτι αδιανόητο στις μέρες μας, αλλά θέλει να είναι εκεί, δίνοντας προσοχή στη μουσική. Θέλει να γίνουν οι θεατές μέρος της παράστασης και να συμμετάσχουν στην εμπειρία της ζωντανής μουσικής.

Ένα από τα setlists του Bob Dylan για το 2023:

“Watching the River Flow” (Single – 1971)

“Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine” (“Blonde on Blonde” – 1966)

“I Contain Multitudes” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“False Prophet” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“When I Paint My Masterpiece” (Έγινε γνωστό από τους Band – 1971)

“Black Rider” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“My Own Version of You” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“I’ll Be Your Baby Tonight” (“John Wesley Harding” – 1967)

“Crossing the Rubicon” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“To Be Alone With You” (“Nashville Skyline” – 1969)

“Key West (Philosopher Pirate)” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“Gotta Serve Somebody” (“Slow Train Coming” – 1979)

“I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“That Old Black Magic” (διασκευή από τον Johnny Mercer)

“Mother of Muses” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“Goodbye Jimmy Reed” (“Rough and Rowdy Ways” – 2020)

“Every Grain of Sand” (“Shot of Love” – 1981)

