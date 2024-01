Έμαθε ότι ο πατέρας της ήταν δωρητής σπέρματος και έχει 15 ετεροθαλή αδέλφια – «Δεν θέλει καμία επαφή μαζί μου»

Η Σάρα Σμιθ μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι αλλά πάντα επιθυμούσε να έχει μία αδερφή. Σε ηλικία 22 ετών έκανε μία ανακάλυψη που άλλαξε την ζωή της. Έμαθε ότι έχει 15 ετεροθαλή αδέλφια από τον βιολογικό πατέρα της, που ήταν δωρητής σπέρματος.

Οι γονείς της Σάρα είχαν απευθυνθεί σε μια κλινική δωρητών σπέρματος αφού ο πατέρας της είχε μείνει στείρος έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η Σάρα έμαθε την αλήθεια μετά τον θάνατο του το 2018.

Η 27χρονη, η οποία μεγάλωσε στη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία και τώρα ζει στο Κάρντιφ, λέει ότι η μεγαλύτερη στεναχώρια της είναι ότι δεν γνώριζε την αλήθεια όσο ο μπαμπάς της ήταν ακόμα ζωντανός. «Ήμουν πολύ σοκαρισμένη, αλλά είναι ο μπαμπάς μου και αυτό δεν αλλάζει. Ολόκληρη η οικογένειά μου ήξερε, αλλά όλοι είχαν ορκιστεί να το κρατήσουν μυστικό. Η μαμά μου είπε ότι ήθελε να μου το πει. Αλλά μου είπε ότι ο πατέρας μου δεν ήθελε να το μάθω», είπε η 27χρονη.

Και συνέχισε: «Καταλαβαίνω γιατί το θέμα θα ήταν ταμπού για κάποιες γενιές, αλλά θα ήθελα το ξέρω από την αρχή ότι ο μπαμπάς μου μπήκε τόσο πολύ για να με έχει. Γιατί είναι ωραίο να ξέρω πόσο με ήθελαν».

Η ιστορία της εμφανίζεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο «Born From The Same Stranger». Ακολουθεί τους ενήλικες που έχουν συλληφθεί από δωρητές σπέρματος και προσπαθούν να εντοπίσουν τον βιολογικό πατέρα και τα ετεροθαλή αδέρφια τους.

Χάρη σε μια αλλαγή νόμου, τα παιδιά που έχουν συλληφθεί μετά τον Απρίλιο του 2005 έχουν πλέον νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθούν για τον βιολογικό πατέρα – δωρητή σπέρματος όταν γίνουν 18 ετών. Ωστόσο στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι δωρητές σε τράπεζες σπέρματος είχαν λάβει την υπόσχεση ότι θα μείνουν ανώνυμοι.

Πώς έμαθε ότι συνελήφθη με σπέρμα δωρητή

Η Σάρα, που εργάζεται ως φοροτεχνικός, μεγάλωσε στη Σιγκαπούρη με μητέρα από την Σιγκαπούρη και πατέρα από την Βρετανία.

Βρετανός και ο δότης Πριν μάθει την αλήθεια η 27χρονη είχε βρει κάποια έγγραφα από μια τράπεζα σπερματοζωαρίων στο σπίτι της. Δεν το έψαξε, όμως, εξαιτίας της αντίδρασης του πατέρα της.

«Ο μπαμπάς μου αντέδρασε πολύ έντονα και θύμωσε μαζί μου, κάτι που δεν καταλάβαινα γιατί νόμιζα ότι οι γονείς μου πάγωσαν το σπέρμα του μπαμπά μου εξαιτίας του παλαιότερου καρκίνου του. Δεν το σκέφτηκα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν το έλεγα στη συνάδελφό μου, μου είπε: «Κι αν δεν είσαι η βιολογική κόρη του;», ανέφερε η Σάρα.

Αν και της φάνηκε αστείο αποφάσισε να ρωτήσει την μητέρα της. «Έτσι το έμαθα», είπε η Σάρα. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί επίσης τον 33χρονο Λίαμ Ρενούφ, από το Τζέρσεϊ, καθώς εντοπίζει και γνωρίζει τέσσερα από τα ετεροθαλή αδέρφια του. Αλλά η Σάρα δεν ήταν τόσο τυχερή και δεν έχει βρει κάποιο από τα αδέρφια της.

Εξηγεί ότι γνωρίζει πώς έχει 15 ετεροθαλή αδέρφια σήμαινε και αυτό έκανε δύσκολα τα ερωτικά ραντεβού της. «Γνωρίζω τις ηλικίες τους, αλλά δεν έχω ιδέα ποιοι είναι ή πού μένουν. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε με προσπερνά στο δρόμο. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι πολύ γιατί είναι πραγματικά περίεργο. Εάν έβγαινα ραντεβού με κάποιον εκείνα τα χρόνια μία από τις πρώτες ερωτήσεις που έπρεπε να κάνω ήταν: Δεν έχεις συλληφθεί μέσω δότη σπέρματος σωστά;», ανέφερε η 27χρονη.

Παράλληλα σημείωσε ότι σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι συνελήφθη από δότη σπέρματος. «Αλλά όταν καθίσαμε να το συζητήσουμε, η μαμά μου είπε ότι όλη η οικογένεια το ήξερε. Όλοι είχαν ορκιστεί να το κρατήσουν μυστικό, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο. Ρώτησα γιατί δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να μου το πουν. Η μαμά μου είπε ότι ήθελε. Αλλά μόλις γεννήθηκα, ο μπαμπάς μου είπε ότι δεν ήθελε να το μάθω, οπότε σεβάστηκε τις επιθυμίες του», τόνισε η Σάρα.

Δεν άλλαξε η γνώμη για τον πατέρα της

Αν και δεν άλλαξε την άποψή της για τον μπαμπά της Χάουαρντ, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρείες πετρελαίου και με τον οποίο είχε στενή σχέση, η Σάρα λέει ότι η αποκάλυψη την έκανε να νιώθει διαφορετικά για τον εαυτό της.

«Κάθε φορά που κάποιος ρωτάει από πού κατάγομαι, ένα μέρος του εαυτού μου πεθαίνει. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι: Τι κοιτάζω; Ποια είναι αυτή; Κάποτε πίστευα ότι είναι επειδή προέρχομαι από δύο διαφορετικά εθνοτικά πλαίσια. Τώρα υπάρχει επίσης το γεγονός ότι έχω συλληφθεί από δότη. Δεν ξέρω ποια από τα χαρακτηριστικά μου προέρχονται από αυτό το άλλο άτομο», ανέφερε η 27χρονη.

Αν και καταλαβαίνει τους λόγους που η οικογένεια της δεν της το είπε εντούτοις αυτό ενίσχυσε την αίσθηση της ότι είναι ξένη στο οικογενειακό περιβάλλον της. «Όταν όμως μίλησα με τις θείες μου για αυτό, μου είπαν: Δεν ήταν είχαμε καμία δουλειά εμείς να σου το πούμε. Κάτι που είναι αρκετά δίκαιο. Είπαν επίσης ότι, όσο περνούσε ο καιρός, δεν το σκέφτηκαν καν γιατί «είσαι απλά εσύ και σε αγαπάμε», κάτι που ήταν πολύ ωραίο να το ακούς», είπε η 27χρονη.

Μια από αυτές τις θείες, η Μπέριλ, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να εξηγεί στην Σάρα πώς έγινε η σύλληψη της. Η θεία της και οι γονείς της είχαν λάβει από το εξωτερικό το σπέρμα του δωρητή και το μετέφεραν στην Σιγκαπούρη με αεροπλάνο. Περιέγραψε πώς ένιωσε ανακούφιση όταν δεν την σταμάτησε η ασφάλεια του αεροδρομίου.

Αποκαλύπτει πώς πέρασαν όλη την διάρκεια της πτήσης με τα πολύτιμα φιαλίδια ανάμεσα στα πόδια τους και πώς σόκαραν μια περίεργη αεροσυνοδό λέγοντάς της όλη την ιστορία. «Ήταν μόλις ένα δεκαπενθήμερο αργότερα όταν η μαμά σου ανακάλυψε ότι σε κουβαλούσε. Ήταν πολύ συναρπαστικό, μετά ήρθες και σε θέλαμε. Σε αγαπήσαμε», ανέφερε η θεία.

Επισκέφθηκε την κλινική του δωρητή στην Βρετανία

Τελικά η Σάρα πήρε τα έγγραφα του δωρητή που της έδωσε η μητέρα της και επισκέφθηκε την κλινική στην Βρετανία για να μάθει περισσότερα. Είχε γεννηθεί, όμως, πριν το 2005 γι’ αυτό δεν είχε πρόσβαση σε πληροφορίες της ταυτότητας του βιολογικού πατέρα της.

Κατάφερε να μάθει ότι ο δότης ήταν λευκός, είχε μεσαίο ύψος, καστανό χρώμα μαλλιών, καστανά μάτια και μέτρια σωματική διάπλαση. Του άρεσε η μουσική, το ράγκμπι και το σκουός. Επίσης την ενημέρωσαν ότι είχε 15 ετεροθαλή αδέρφια.

Στη συνέχεια έκανε τεστ DNA και ανέβασε τα αποτελέσματα σε ορισμένες ιστοσελίδες που εντοπίζουν βιολογικούς συγγενείς μέσω άλλων κοινών αποτελεσμάτων. Σοκαρίστηκε όταν βρήκε τον βιολογικό πατέρα. Μετά την αρχική σύγχυση αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του.

«Δεν θέλει καμία επαφή μαζί μου»

Η Σάρα έφτιαξε μια προσεκτικά διατυπωμένη επιστολή προς τον βιολογικό πατέρα της και ανέφερε: «Θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω». Ο πατέρας της απάντησε ότι της εύχεται να είναι καλά αλλά δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί της. «Ήταν πολύ μικρός όταν έκανε δωρεά και του είπαν ότι δεν θα επικοινωνούσαν ποτέ μαζί. Θα ήταν εντελώς ανώνυμο. Οπότε δεν το κρατάω αυτό εναντίον του», εξήγησε η 27χρονη.

«Το ένιωσα σαν απόρριψη και ήταν δύσκολο να το ξεπεράσω», είπε η Σάρα. Τώρα ελπίζει να βρει τα ετεροθαλή αδέρφια της. Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει μόνο εάν εγγραφούν σε ιστοσελίδες με αποτελέσματα DNA.

«Κάθε φορά που συνδέεσαι υπάρχει ένα μέρος του εαυτού σου που ελπίζει να βρει έναν αδερφό που έχει συλληφθεί μέσω δότη. Αλλά μπορεί να είναι νεότεροι ή να μην γνωρίζουν ότι έχει συλληφθεί από δότη. Δεν θέλω να συνεχίσω να ελέγχω γιατί θα μπορούσε να γίνει εμμονή και δεν θέλω να κυριεύσει τη ζωή μου», ανέφερε η Σάρα.

Παρόλα αυτά ελπίζει να βρει κάποιον αδερφό ή αδερφή. «Δεν θα πήγαινα σε πιθανές συναντήσεις (σ.σ. με βιολογικά αδέρφια) με κάποια προσδοκία. Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα ήθελα πολύ να τους γνωρίσω. Να νιώσω ένα δέσιμο και να έχω κάποιο είδος θετικής σχέσης, αλλά αυτές είναι μεγάλες ελπίδες», είπε η 27χρονη.