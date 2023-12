Denny Laine: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των Wings μαζί με τον Paul McCartney

Ζητώ εξ αρχής συγνώμη για το προσωπικό στοιχείο σε αυτό το άρθρο, αλλά η σημερινή είδηση του θανάτου του Denny Laine με έχει σοκάρει! Ο λόγος είναι διότι μόλις προχθές διαμαρτυρήθηκα δημοσίως στον Paul McCartney για την κατάσταση της υγείας και τον εγκλωβισμό του πρώην συνεργάτη του Denny Laine, που χθες δυστυχώς πέθανε.

Η σχετική είδηση αναφέρει ότι ο σπουδαίος συνθέτης και κιθαρίστας Denny Laine, πρώην ιδρυτικό μέλος των Moody Blues και των Wings, πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Ο θάνατός του οφείλεται συνδυαστικά στον Covid19 και σε μετέπειτα νοσοκομειακή λοίμωξη. Ο θάνατος διαπιστώθηκε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου.

Εδώ και περίπου 3 μήνες η σύζυγος του Denny Laine, η Elizabeth Hines, αναγκάστηκε να προστρέξει σε πλατφόρμα για crowdfunding, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθηθεί ο μουσικός στα θέματα υγείας του, δεδομένου ότι ο κορονοϊός τον είχε χτυπήσει στην Νάπολη της Ιταλίας, σε νοσοκομείο της οποίας παρέμενε εγκλωβισμένος. Εκεί η ιδιωτική ασφάλιση δεν τους κάλυπτε, ούτε και η δημόσια και έπρεπε να συγκεντρωθούν 100.000 δολάρια για τις απαραίτητες ανάγκες. Πράγματι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και 869 άνθρωποι προσέφεραν συνολικά λίγο πάνω από 54.000 δολάρια.

Επειδή μου φάνηκε αδιανόητο έως και απαράδεκτο ένας άνθρωπος του βεληνεκούς του Sir Paul McCartney να έχει αφήσει τον πρώην συνεργάτη του, με τον οποίον γνώρισαν απίστευτα μεγάλες επιτυχίες παγκοσμίως, σε μία τέτοια κατάσταση, όπου αναγκάστηκε να ανατρέξει σε χρηματοδότηση από το κοινό, αποφάσισα να του γράψω ένα δημόσιο μήνυμα στο Χ (πρώην Twitter), γνωρίζοντας ότι η ενέργεια μου αυτή θα ήταν ίσως κάπως άκομψη και αντίθετη με τον τεράστιο θαυμασμό που τρέφω για το πρώην “σκαθάρι” ως συνθέτη και καλλιτέχνη.

Sir @PaulMcCartney , I really don’t understand why you let Denny Laine to ask for crowdfunding for his health issues, and you don’t help him, as I think you should. Where is the love we’ve sang about for so many years? I would never, never let that happen. https://t.co/bJCZ63v7VT

