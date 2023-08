Χαμός στο TikTok: Στόλισε από τον Αύγουστο για τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι αναμφίβολα από τις αγαπημένες γιορτές μικρών και μεγάλων. Οι ετοιμασίες αρχίζουν περίπου ένα μήνα πριν. Τα σπίτια, αλλά και ολόκληρες χώρες στολίζονται με δέντρα που έχουν πάνω τους χριστουγεννιάτικες μπάλες, φωτάκια, και ότι άλλο γιορτινό μπορεί κανείς να φανταστεί.

Μεγάλος μέρος του κόσμου είναι λάτρεις των Χριστουγέννων και τα προσμένουν κάθε χρόνο. Μάλιστα ορισμένοι στολίζουν όσο πιο νωρίς μπορούν, προκειμένου να απολαύσουν την γιορτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μία όμως χρήστης του TikTok ίσως στόλισε υπερβολικά νωρίς. Συγκεκριμένα πριν από λίγες ημέρες ανέβασε βίντεο στο οποίο την δείχνει να αρχίζει να στολίζει και να ετοιμάζεται γενικότερα για τα Χριστούγεννα.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές, η χρήστης εξηγεί τον συλλογισμό της. Συγκεκριμένα γράφει: «Ο Αύγουστος έχει βασικά τελειώσει. Ο Σεπτέμβριος δεν μετράει. Ο Οκτώβριος είναι αύριο. Οι Ευχαριστίες είναι την επόμενη εβδομάδα. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ σύντομα. Καλά Χριστούγεννα!». Ενώ το βίντεο συνοδεύεται και από το χριστουγεννιάτικο διάσημο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ «All I Want for Christmas Is You»

Ακόμα στην λεζάντα της δημοσίευσης έχει μία πολύ σημαντική ερώτηση για τους υπόλοιπους χρήστες του TikTok: «Είναι πολύ νωρίς για να βάλω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο;».