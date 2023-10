Αν παίζεις αυτό το παιχνίδι 90 λεπτά πριν από τον ύπνο, θα κοιμηθείς σαν πουλάκι

Με τόσα πολλά κόλπα για τον ύπνο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τι πραγματικά λειτουργεί στη μάχη κατά της αϋπνίας. Οι διάφορες συμβουλές που υπάρχουν μπορούν να δυσκολέψουν όσους πάσχουν από αϋπνία, ειδικά όταν δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν.

Ωστόσο, έχει προταθεί ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που μπορεί στα αλήθεια να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, και μάλιστα έχουν υπάρξει και μελέτες που το αποδεικνύουν.

Ως ένα από τα πιο εθιστικά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν ποτέ, το Tetris είναι ένα απλό παιχνίδι που επιτρέπει στους παίκτες να περιστρέφουν και να τοποθετούν σχήματα προκειμένου να δημιουργήσουν σειρές. Γνώρισε αμέσως επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1984. Το παιχνίδι πιστεύεται ότι βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, γνωστό ως «The Tetris Effect» (φαινόμενο Tetris).

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν κάτι στο οποίο εστιάζουμε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους αρχίζει να εμφανίζεται στις σκέψεις, τις αντιλήψεις και τα όνειρά μας. Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον δημοσιογράφο Jeffrey Goldsmith στο άρθρο του στο περιοδικό Wired με τίτλο «This Is Your Brain on Tetris» το 1994.



«The Tetris Effect»

Όταν επικεντρωθούν στο Tetris για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, οι παίκτες αρχίζουν να βλέπουν σχήματα που μπορούν να αναποδογυριστούν και να τοποθετηθούν, όπως ακριβώς στο παιχνίδι, σε καθημερινά αντικείμενα όπως κουτιά δημητριακών ή κτίρια, καθώς το μυαλό τους φαίνεται να συνεχίζει να παίζει ακόμη και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Όταν παίζουμε Tetris για πολλές ώρες, ο εγκέφαλός μας αρχίζει να δημιουργεί νέες νευρικές οδούς που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε μοτίβα με λιγότερη προσπάθεια και να γινόμαστε καλύτεροι στη δραστηριότητα.

Για να αποφύγετε τον αντίκτυπο του μπλε φωτός που ξεγελάει τον εγκέφαλο και τον κάνει να νομίζει ότι είναι μέρα και επηρεάζει τον ύπνο σας, οι ειδικοί συνιστούν να παίζετε Tetris τουλάχιστον 90 λεπτά πριν να πάτε για ύπνο.

«Το φαινόμενο Tetris εμφανίζεται κάθε φορά που ξοδεύουμε πολύ χρόνο σε μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εικόνες, σκέψεις ή κινήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, το φαινόμενο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελός μας. Μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή συνηθειών, επιλέγοντας σε τι θέλουμε να εστιάζει ο εγκέφαλός μας» εξηγεί η Courtney Beatey, από το PracticalPie.com.

«Μια μελέτη της Dr. Jane McGonigal δείχνει ότι η ποιότητα του ύπνου μπορεί να βελτιωθεί με τη βοήθεια του φαινομένου Tetris. Το κλειδί είναι να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να συγκεντρώνεται σε χαλαρωτικές σκέψεις και εικόνες που σχετίζονται με τον ύπνο. Μόλις ο εγκέφαλος συνηθίσει να εστιάζει επανειλημμένα σε αυτές τις εικόνες, είναι λιγότερο πιθανό να αποσπάται η προσοχή μας από αγχωτικές σκέψεις. Επαναλαμβανόμενες ενέργειες, όπως ο διαλογισμός ή ακόμη και η οπτικοποίηση των σχημάτων του Tetris που πέφτουν στις θέσεις τους, θα καθοδηγήσουν τον εγκέφαλό μας να αναγνωρίζει αυτές τις στιγμές ως προϋποθέσεις για ύπνο» προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Είναι φυσικό να θυμόμαστε τις αρνητικές εμπειρίες καλύτερα από τις ευχάριστες και αυτή η τάση είναι γνωστή ως μεροληψία αρνητικότητας. Το φαινόμενο Tetris, το οποίο από μόνο του είναι μια μορφή συνήθειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα θετικά πράγματα. Μπορεί να λειτουργήσει ως άμυνα του εγκεφάλου ενάντια στην μεροληψία της αρνητικότητας. Για παράδειγμα, με την τακτική εξάσκηση της ευγνωμοσύνης μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας να θυμάται τις θετικές πλευρές των γεγονότων και να απαλλαγούμε από την αρνητική νοοτροπία».

Ωστόσο, οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν και να συνδυάζουν το παιχνίδι Tetris με άλλα χαλαρωτικά χόμπι πριν από τον ύπνο, όπως το διάβασμα ή το γράψιμο ημερολογίου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για έναν ξεκούραστο ύπνο.

Πηγή: foxreport.gr