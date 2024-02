Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για μια μακροχρόνια σχέση – «Σκεφτείτε την αγάπη ως μια ισορροπημένη διατροφή», λέει καθηγήτρια ψυχολογίας

Η αγάπη είναι ένα πολύτιμο συστατικό για μια ευτυχισμένη και υγιή σχέση. Πολλοί αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την ερωτική τους ζωή, και ένα δημοφιλές εργαλείο είναι το κουίζ με τις γλώσσες της αγάπης, γνωστό και ως “Love Languages” του Gary Chapman.

Η θεωρία για τις «γλώσσες της αγάπης»

Το βιβλίο του Gary Chapman με τίτλο «The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate» δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια και υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν μια «προτιμώμενη γλώσσα αγάπης».

Η κατανόηση της γλώσσας του συντρόφου σας μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι και την εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλο. Το ερωτηματολόγιο του βιβλίου αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο σας αρέσει περισσότερο να λαμβάνετε την αγάπη.

Τα πέντε αποτελέσματα είναι ότι η γλώσσα της αγάπης εκφράζεται με:

Ανιδιοτελείς πράξεις

Σωματικό άγγιγμα

Ποιοτικό χρόνο

Λήψη δώρων

Λόγια επιβεβαίωσης

Η γνώση της «γλώσσας αγάπης» του συντρόφου σας και η γνώση της δικής σας, μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και να σας βοηθήσει να νιώσετε και οι δύο μεγαλύτερη εκτίμηση, υποστηρίζει το βιβλίο του Gary Chapman.

Η θεωρία αυτή έχει γίνει δημοφιλής και στο TikTok, όπου το hashtag #lovelanguage έχει 5,5 δισεκατομμύρια προβολές.

Η μελέτη που αμφισβητεί τις «γλώσσες της αγάπης» – Μια εναλλακτική προσέγγιση

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Current Directions in Psychological Science αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Chapman. Η Emily Impett, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στη Μισισάουγκα και συν-συγγραφέας της μελέτης, υποστηρίζει ότι:

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι έχουν μια «προτιμώμενη γλώσσα αγάπης».

Η θεωρία αγνοεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκτιμούν και χρησιμοποιούν διάφορες γλώσσες αγάπης.

Η εστίαση σε μια μόνο γλώσσα αγάπης μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.

Η μελέτη προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία απαιτείται μια «ισορροπημένη διατροφή» στοργής για να καλλιεργηθεί μια μακροχρόνια σχέση αγάπης.

Όπως μια υγιεινή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία θρεπτικών συστατικών, έτσι και μια υγιής σχέση πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία εκφράσεων αγάπης.

Τα ζευγάρια θα πρέπει να εστιάζουν στο να καλύπτουν τις ατομικές ανάγκες του άλλου, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες γλώσσες αγάπης.

Η επικοινωνία και η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Οι πέντε γλώσσες της αγάπης και το μεγάλο λάθος

Η μεγάλη δημοτικότητα του βιβλίου του Gary Chapman «Οι 5 Γλώσσες της Αγάπης» οδήγησε και αρκετή κριτική από την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση.

Κριτική ως προς την μεθοδολογία:

Ο Chapman, πάστορας των Βαπτιστών του Νότου, δεν έχει γνώσεις ψυχοθεραπείας.

Εργάζεται μόνο με ετερόφυλα ζευγάρια, περιορίζοντας σημαντικά το δείγμα της έρευνάς του.

Έχει εκφράσει απόψεις, οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν την αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων του.

Παρόλα αυτά, κάποιοι θεραπευτές βλέπουν αξία στο βιβλίο:

Η Lisa Marie Bobby , ψυχολόγος και κλινική διευθύντρια του Growing Self Counseling & Coaching στο Ντένβερ, θεωρεί το κουίζ για τις γλώσσες της αγάπης έναν “εύκολο” τρόπο κατανόησης των διαφορετικών αναγκών του συντρόφου σας που προσφέρει πρακτικές συμβουλές.

, ψυχολόγος και κλινική διευθύντρια του Growing Self Counseling & Coaching στο Ντένβερ, σας που προσφέρει πρακτικές συμβουλές. Η ψυχοθεραπεύτρια Impett συμφωνεί ότι το βιβλίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την επικοινωνία και την κατανόηση μέσα στη σχέση.

Το μεγάλο λάθος στις «γλώσσες της αγάπης», σύμφωνα με τους ειδικούς:

Η λανθασμένη αντίληψη ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε εύκολες κατηγορίες.

Το να χρησιμοποιείς μόνο τη συγκεκριμένη “γλώσσα αγάπης” του συντρόφου σου, δεν λύνει αυτόματα όλα τα προβλήματα στη σχέση.

«Η παρεξήγηση προέρχεται από τη σκέψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να μπουν σε καλούπια», λέει η Impett.

Το βιβλίο του Chapman μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία και την κατανόηση, αλλά δεν αποτελεί μοναδική λύση για κάθε σχέση. Η ειλικρινής επικοινωνία και η αμοιβαία προσπάθεια, αποτελούν πιο σημαντικά εργαλεία για μια υγιή και ευτυχισμένη σχέση.

Οι 5 γλώσσες της αγάπης: Μύθος ή πραγματικότητα;

Η έρευνα της Emily Impett αποκαλύπτει μια σημαντική αλήθεια: δεν υπάρχει μία “σωστή” γλώσσα αγάπης που ισχύει για όλους. Αντί να εστιάζουμε σε κουίζ και κατηγοριοποιήσεις, ίσως μια πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι να δούμε τις σχέσεις σαν μια “υγιεινή διατροφή”.

Ακριβώς όπως το σώμα μας χρειάζεται διάφορα θρεπτικά συστατικά για να λειτουργεί σωστά, έτσι και οι σχέσεις μας χρειάζονται ποικιλία εκφράσεων αγάπης για να ευδοκιμήσουν.

Η έρευνα της Emily Impett δείχνει ότι:

Όλες οι γλώσσες της αγάπης (λόγια επιβεβαίωσης, πράξεις προσφοράς, ποιοτικός χρόνος, σωματική επαφή, δώρα) μπορούν να παίξουν ρόλο σε μια υγιή σχέση.

Η αξία κάθε “γλώσσας” εξαρτάται από το πλαίσιο και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Αντί να “βομβαρδίζουμε” τον/τη σύντροφό μας με τα δώρα ή τα λόγια που θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στο δικό του “κουίζ”, ας επικεντρωθούμε στο να τον/την κάνουμε να νιώσει πραγματικά σημαντικός/η.

Οι ανάγκες μας αλλάζουν με τον καιρό, όπως αλλάζουν και οι ανάγκες της σχέσης μας.

Είναι σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε τον τρόπο που εκφράζουμε την αγάπη μας στις ανάγκες του/της συντρόφου μας και στις εκάστοτε συνθήκες.

«Η ερμηνεία της θεωρίας για τις γλώσσες της αγάπης υπονοεί ότι οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν πραγματικά αγαπημένοι μόνο αν ο σύντροφός τους μιλάει τη “γλώσσα” τους. Όμως, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση είναι να σκεφτούμε τη διατροφή. Για να διατηρηθεί η υγεία, δεν χρειάζεται μόνο ένα θρεπτικό συστατικό, αλλά ένα σύνολο από απαραίτητα στοιχεία. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές όπου οι σύντροφοι εκφράζουν εκτίμηση, περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, δείχνουν τρυφερότητα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και προσφέρουν δώρα που κάνουν τον άλλον να νιώθει ξεχωριστός», επισημαίνει η ειδικός.

Επιπλέον, οι ανάγκες μας αλλάζουν με τον χρόνο, κάτι που επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Chapman. Σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η «γλώσσα της αγάπης» ενός ατόμου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις «συνθήκες και τα στάδια της ζωής». Για παράδειγμα, μια μητέρα δύο παιδιών μπορεί να ανακαλύψει ότι για πρώτη φορά στη ζωή της, οι “πράξεις αφοσίωσης” είναι η πιο σημαντική “γλώσσα της αγάπης” για εκείνη.