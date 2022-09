Έπεσε το Instagram—Προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν την τελευταία ώρα οι χρήστες του Instagram.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector, πολλοί αναφέρουν ότι δεν ανανεώνεται η ροή της αρχικής τους σελίδας, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που καταγγέλλουν ότι η εφαρμογή δεν τους αφήνει να εισέλθουν και τους ζητάει να πληκτρολογήσουν ξανά τους κωδικούς τους.

Επίσης η εφαρμογή του Instagram στα smartphone κλείνει από μόνη της λίγα λεπτά μετά το άνοιγμά της.

is anyone else struggling to get into their instagram? it kept closing for me and now it wants me to relog but won't let me😭 is instagram hacked or something bc..

