«Έπεσε» το ChatGPT: Αναφορές για προβλήματα σε όλο τον κόσμο – Τι αναφέρει η εταιρεία OpenAI

Σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του ChatGPT της OpenAI αναφέρουν χρήστες απ’ όλο τον κόσμο, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του.

Παρ’ ότι ο ιστότοπος φορτώνει κανονικά, το chatbot δεν ανταποκρίνεται σε ερωτήματα, εμφανίζοντας μηνύματα σφάλματος που παραπέμπουν σε προβλήματα δικτύου.

Σημειώνεται ότι οι δυσλειτουργίες αφορούν και στις υπόλοιπες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI, όπως το Sora text-to-video AI και τα APIs της OpenAI.

Όπως αναφέρει το Downdetector, οι πρώτες αναφορές προβλημάτων για την Ελλάδα καταγράφηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης, ενώ κορυφώθηκαν μετά τις 14:00.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε την κατάσταση του ChatGPT σε «μερική διακοπή λειτουργίας» και σημείωσε «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων στο Sora».

