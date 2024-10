4o Συνέδριο Cyber Greece 2024: Η κυβερνοασφάλεια προσφέρεται για πολιτική συναίνεση

Την πεποίθηση ότι ο χώρος της κυβερνοασφάλειας προσφέρεται για πολιτικές συναινέσεις, εξέφρασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην ενότητα «Κυβερνοπολιτικές: Ένας λόγος για ενότητα;», στο 4ο Συνέδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Στα θέματα τεχνολογίας και ειδικότερα στα θέματα κυβερνοασφάλειας, Τεχνητής Νοημοσύνης, η εκπαίδευση που χρειάζεται η κοινωνία ξεκινά από δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι στις νέες γενιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και η δεύτερη στην πολιτική. Οι νομοθέτες θα κληθούμε τα επόμενα χρόνια να νομοθετήσουμε για πράγματα που η μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγμένων της βουλής, δεν γνωρίζουν και κατανοούν σε βάθος», τόνισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δέχεται παραπάνω από 13.000.000 κυβερνοεπιθέσεις κάθε εβδομάδα.

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης, τόνισε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στην μείωση της γραφειοκρατίας καταργώντας πολλές από τα έγγραφα που απαιτούνταν παλαιότερα.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συναίνεσης ο Υφυπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημείωσε ότι δεν αρκεί οι πολιτικοί να κάτσουν απλά σε ένα τραπέζι αλλά θα πρέπει να βρεθούν σε μία αίθουσα πληροφοριακών συστημάτων για να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν και αυτά για τα οποία πρέπει να συναινέσουν.

«Αρχικά, να επισημάνουμε ότι είμαστε όλοι υπέρ της τεχνολογίας και ότι στηρίζουμε κάθετι που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να είναι κοντά στο Κράτος και να βοηθήσει την καθημερινότητά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συναινούσε σε μια Εθνική Αρχή Κυβερνασφάλειας, ωστόσο από τις πρώτες μου επαφές από αυτό τον τομέα, πραγματικά δεν ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Αρχής», σημείωσε η Πόπη Τσαπανίδου, Βουλευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συναίνεσης είναι πολύ σημαντικό τα κόμματα και όλοι οι υπεύθυνοι φορείς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν σημεία συμφωνίας ώστε να θωρακιστεί η χώρα σε ψηφιακό επίπεδο από κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, η Πόπη Τσαπανίδου, άφησε αιχμές στο υπουργείο ότι δεν έχει προχωρήσει σε μια σειρά πραγμάτων που είχε εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα, φέρνοντας το παράδειγμα του Cyber Hot Line, μία γραμμή εξυπηρέτησης για τους πολίτες που έχουν πέσει θύματα κυβερνοασφάλειας.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.

