US Open: Θρίαμβος της 19χρονης Γκοφ στον τελικό – Νίκησε με ανατροπή την Σαμπαλένκα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κόκο Γκοφ, η οποία από τη Δευτέρα (11/9) θα βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, κατέκτησε το US Open, καθώς επικράτησε με 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) στον τελικό της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία από αύριο θα είναι επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό είναι το πρώτο Grand Slam που κατέκτησε η 19χρονη Αμερικανίδα στην καριέρα της, καθώς το 2022 έφθασε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, αλλά ηττήθηκε από την Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ με 6-1, 6-3.

Με την εκπληκτική νίκη της, η Γκοφ έγινε η νεαρότερη Αμερικανίδα που κατέκτησε το US Open, μετά την Σερίνα Ουίλιαμς το 1999, όταν κατέκτησε τον πρώτο από τους έξι τίτλους της στο Flushing Meadows, ενώ και για την 25χρονη Λευκορωσίδα, αυτός ήταν ο πρώτος της τελικός στο αμερικανικό Grand Slam.

She's the teenage queen of Queens. Coco Gauff captured her first Grand Slam title on Saturday. — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Concrete jungle where dreams are made of…… @usopen pic.twitter.com/Zgx3mRAFkc — Coco Gauff (@CocoGauff) September 10, 2023

Στην αρχή του τελικού, η 19χρονη Αμερικανίδα, υποστηριζόμενη από τους 24.000 θεατές του γηπέδου Άρθουρ-Ας, συμπεριλαμβανομένων του σκηνοθέτη Σπάικ Λι και του διάσημου άσου του ΝΒΑ, Κέβιν Ντουράντ, αλλά και των ηθοποιών Νταϊάν Κίτον και Νικόλ Κίντμαν, νικήθηκε κατά κράτος από την Σαμπαλένκα που, με τα δυνατά και μεγάλα κτυπήματα της, επέβαλε τον ρυθμό της.

Ομως στην συνέχεια, η Λευκορωσίδα έκανε αρκετά λάθη και… κράτησε την αντίπαλό της στο παιχνίδι. Ετσι, η Γκοφ εκμεταλλεύθηκε τις αδυναμίες της Σαμπαλένκα και αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 σετ, για να φθάσει στην ιστορική νίκη.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion. Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

«Οταν ήμουν μικρή, ερχόμουν σ’ αυτό το τουρνουά και καθόμουν σε αυτές τις εξέδρες, για να δω την Βίνους και την Σερίνα (σ.σ. Ουίλιαμς) να παίζουν… Αυτές είναι ο λόγος για τον οποίο έχω αυτό το τρόπαιο στα χέρια μου. Είναι απίστευτο», σχολίασε εμφανώς συγκινημένη η 19χρονη πρωταθλήτρια λίγο μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε:

«Ο αγώνας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο δραματικός. Μετά το πρώτο σετ, πήγα στο μπάνιο και το… χρησιμοποίησα, γιατί ήμουν νευρική. Ενώ έπλενα τα χέρια μου, ψέκασα το πρόσωπό μου και είπα μέσα μου «έλα, πρέπει ν’ αρχίσουμε από το μηδέν». Εφθασα για να παίξω αυτό το ματς, όπως κάθε άλλο ματς. Η Σαμπαλένκα παίζει πολύ καλό τένις και ήξερα ότι αυτός ο αγώνας θα ήταν… πονοκέφαλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό το αποτέλεσμα».

Coco spilled the tea on her dad’s emotion 😅 pic.twitter.com/mzk0GvmHrj — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Hear from the champ 🏆 👇 pic.twitter.com/NBgAyJqz3c — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Από την πλευρά της, η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Στο πρώτο σετ, διαχειρίσθηκα τα συναισθήματά μου αρκετά καλά. Ημουν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι μου, όχι στο κοινό και στις αντιδράσεις του. Και μετά, στο δεύτερο σετ μάλλον σκέφθηκα πάρα πολύ. Και γι’ αυτό έχασα τη δύναμή μου, άρχισα να χάνω εύκολα σουτ. Τα καλά νέα είναι ότι φταίω και πάλι εγώ. Τα κακά νέα είναι ότι έχω ξανά αυτό το πρόβλημα, να πρέπει να παίξω ενάντια στον εαυτό μου».

Όπως είναι φυσικό, η επικράτηση της Γκοφ, προκάλεσε «βροχή» συγχαρητηρίων, ενώ μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβε η 19xronh Αμερικανίδα, είναι και τα ακόλουθα:

Τζο Μπάιντεν (πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών): «Συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια του US Open, Κόκο Γκοφ. Εχεις… ηλεκτρίσει το στάδιο Arthur-Ashe και ολόκληρο το έθνος. Αυτή είναι μια πρώτη νίκη που θα οδηγήσει σε πολλές άλλες και που αποδεικνύει ότι όλα μπορούν να συμβούν εάν δεν τα παρατήσουμε ποτέ. Εχεις κάνει την Αμερική τόσο υπερήφανη».

Μπαράκ Ομπάμα (πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών): «Συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια US Open, Κόκο Γκοφ! Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι για εσένα εντός και εκτός γηπέδου και ξέρουμε ότι τα καλύτερα έρχονται».

Μάτζικ Τζόνσον (πρώην πρωταθλητής ΝΒΑ): «Συγχαρητήρια στην Κόκο Γκοφ που νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το US Open!!! Συγχαρητήρια στους γονείς της, Κόρεϊ και Κάντι, έκαναν εξαιρετική δουλειά»!

Τέλος, η Μαρία Σαράποβα, πρώην τενίστρια και κάτοχος πέντε Grand Slam, συμπεριλαμβανομένου του US Open το 2006, συνόδευσε την ανάρτηση της: «Πρωταθλήτρια» με πολλά… διαδικτυακά παλαμάκια.