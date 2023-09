US Open: Σκιουράκι διέκοψε τον αγώνα – Δείτε βίντεο

Το US Open διακόπηκε απόψε λόγω… εισβολής. Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιος θεατής αλλά ένας χαριτωμένος σκίουρος που έτρεχε στο γήπεδο.

Σε έναν αγώνα διπλού στον δεύτερο γύρο γυναικών το βράδυ του Σαββάτου (2/9) στο Court 5, οι Greet Minnen και Yanina Wickmayer αντιμετώπισαν τη Laura Siegemund και τη Vera Zvonareva.

Όμως ο αγώνας διακόπηκε όταν ένας σκίουρος έτρεξε στο πίσω μέρος του γηπέδου, αποσπώντας την προσοχή των παικτών και αποτελώντας πιθανό κίνδυνο.

A squirrel is quite a reason to replay a point 🐿️ pic.twitter.com/eanseJ45cp

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023