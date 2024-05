Αυτή είναι η στιγμή που μία άτυχη παίκτρια του γκολφ σκότωσε ένα πουλί με το μπαλάκι της στο Γυναικείο Όπεν των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Η Γερμανίδα γκόλφερ, χτύπησε το πουλί καθ’ οδόν προς τον στόχο και ένας διαιτητής αναγκάστηκε να πάρει το άψυχο σώμα του λίγες στιγμές αργότερα.

Randy Johnson situation at the U.S. Women’s Open!!!pic.twitter.com/lBs5uZAj8b

— Dan Rapaport (@Daniel_Rapaport) May 30, 2024