Τζάμπολ στην Basket League – Πρεμιέρα με… ματσάρα στη Θεσσαλονίκη

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 32ου Πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ, της Basket League 2023-24, με δώδεκα ομάδες να παίρνουν θέση στο τζάμπολ. Νέο «πρόσωπο» φέτος αποτελεί το Μαρούσι, ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α2 για το 2023 και επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» μετά από 11 σεζόν (τελευταία φορά ήταν το διάστημα 2011-12). Ο Τρίτωνας, αν και είχε εξασφαλίσει την άνοδό του στην Basket League δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Η μετακίνηση του Κώστα Σλούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε τη μεταγραφική «βόμβα» αυτού του καλοκαιριού. Ο πρωταθλητής Ελλάδας τις δύο τελευταίες σεζόν, Ολυμπιακός, δεν θα έχει φέτος και τον κορυφαίο παίκτη του πέρυσι και MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ, αλλά επέστρεψε ο Σέρβος σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοβ, και μαζί με τέσσερις ακόμη προσθήκες, αποτελεί φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή τον Εργκίν Αταμάν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μη φείδεται χρημάτων απέκτησε πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά χρειάζεται χρόνο για να δέσει η ομάδα. Ενισχυμένη παρουσιάζεται και η ΑΕΚ, καθώς και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το Μαρούσι, αν και νεοφώτιστο ξανάφερε στην Ελλάδα τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Μίροσλαβ Ραντούλιτσα.

Η αυλαία της Basket League για τη σεζόν 2023-24 «ανοίγει» το Σάββατο (7/10). Στις 17:00 ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι στη Ρόδο, στις 17:15 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Λαύριο, ενώ στις 20:15 αρχίζει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πατρών. Την Κυριακή (8/10), ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 17:15, ενώ η αυλαία «πέφτει» τη Δευτέρα (9/10) με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων: Στις 17:15, ο Απόλλων φιλοξενεί στην Πάτρα την Καρδίτσα, ενώ κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας, Παναθηναϊκός-Μαρούσι, στο ΟΑΚΑ (20:15).

ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ»

Ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Basket League, με τον Παναθηναϊκό. Η «μητέρα των μαχών» στο Φάληρο, αναμένεται να διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου, αφού αν και η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Euroleague την Παρασκευή (27/10), ενώ μία ημέρα νωρίτερα (26/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αναντολού Εφές… και επομένως θα μετατεθεί για Δευτέρα (30/10).

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20 Ιανουαρίου 2024 με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό.

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΣ

Τη 2η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ την 4η αγωνιστική διεξάγεται το Άρης-ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα λύσουν τις διαφορές τους στη Θεσσαλονίκη για την 5η αγωνιστική. Το Άρης-Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την 6η αγωνιστική. Δύο αμφίρροπες «μάχες» θα διεξαχθούν στην 7η αγωνιστική, το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Άρης. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» στα Λιόσια την 8η αγωνιστική, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική. Τέλος, στην 11η αγωνιστική το Περιστέρι φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

H συμμετοχή στα πλέι οφ της Basket League… δυσκολεύει από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον ΕΣΑΚΕ να αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις έξι πρώτες θέσεις στην κανονική περίοδο θα αγωνίζονται σε έναν νέο γύρο πέντε αναμετρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα κοντραριστούν στα play outs πάλι σε πέντε αγωνιστικές που θα προκύπτουν μέσω κλήρωσης.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Basket League 2023-24, που θα περιλαμβάνει 22 αγωνιστικές, οι 12 ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ για μια νέα φάση του Πρωταθλήματος πριν την έναρξη των Playoffs.

Το Top 6 θα αποτελούν οι πρώτες έξι ομάδες της κανονικής περιόδου και το γκρουπ των Play Out οι έξι τελευταίες. Και στα δύο γκρουπ οι ομάδες παίζουν μεταξύ τους ένα γύρο 5 αναμετρήσεων.

Στο γκρουπ των Play Out, η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία υποβιβάζεται, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα Play Offs ως 7η και 8η ομάδα, ακόμη και εάν μετά την ολοκλήρωση της νέας φάσης του Πρωταθλήματος έχουν καλύτερο ρεκόρ από τις δύο ή περισσότερες τελευταίες ομάδες του Top 6.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν πιο ψηλά στην κανονική περίοδο θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στη νέα φάση της Basket League όπως φαίνεται στον πίνακα και ειδικότερα στην ανάλυση των αγωνιστικών του Top 6 και των Play Out:

Μετά την ολοκλήρωση του Top 6 και των Play Out, οι ομάδες από τις θέσεις 1 έως 8 παίρνουν μέρος στα Play offs. Στην Α’ και στην Β’ Φάση των Play offs οι αγώνες είναι best of 3 (κρίνονται στις δύο νίκες) και στην Γ’ και Τελική Φάση η 3η θέση θα κριθεί σε έναν αγώνα και οι Τελικοί θα είναι best of 5.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ