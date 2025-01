Τσιτσιπάς – Μίκελσεν 1-3: Δεύτερη ήττα για τον Έλληνα τενίστα και πρόωρο «αντίο» στο Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του από τον Άλεξ Μίκελσεν και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Australian Open με σκορ 7-5, 6-3, 2-6, 6-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε υψηλές προσδοκίες για το τουρνουά, είπε πρόωρο «αντίο» σε ένα Grand Slam που αποτελεί αγαπημένο του, μετά από έναν αγώνα γεμάτο σκαμπανεβάσματα διάρκειας δύο ωρών και 45 λεπτών.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άλεξ Μίκελσεν να διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης στο σερβίς του. Ο Τσιτσιπάς, αν και στα αρχικά games κρατούσε με ευκολία το δικό του σερβίς, δεν κατάφερε να ασκήσει πίεση στα service games του Αμερικανού.

Οι δύο αθλητές προχωρούσαν game – game, με τον Μίκελσεν να αναγκάζει τον Έλληνα να σερβίρει δις για να παραμείνει στο σετ (5-4, 6-5). Ενώ αρχικά ο Τσιτσιπάς ανταποκρίθηκε, στη συνέχεια ο 20χρονος εκμεταλλεύτηκε ένα break point και έκλεισε το πρώτο σετ με 7-5, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με τρία love games, αλλά η πτώση στα ποσοστά του πρώτου σερβίς (59%) του κόστισε. Ο Μίκελσεν, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία του, πέτυχε break στο 8ο game (5-3) και έκλεισε το σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας προβάδισμα δύο σετ.

The fans are right behind @steftsitsipas 💪#AO2025 pic.twitter.com/2RwnXYgupk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025