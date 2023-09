The Rock: Η επική επιστροφή στο SmackDown του WWE έπειτα από 4 χρόνια

Το βράδυ της Παρασκευής είχε κάτι ξεχωριστό και αξέχαστο. Κατά τη διάρκεια της βραδινής έκδοσης του WWE “SmackDown” από το Ball Arena στο Ντένβερ του Κολοράντο, ο Dwyane “The Rock” Johnson έκανε μια επική επιστροφή στο ρινγκ.

Ο πρώην πρωταθλητής των Ηνωμένων Πολιτειών του WWE, Austin Theory, μιλούσε με τον πρώην παίκτη του NFL, Pat McAfee. Ο παρουσιαστής της ομώνυμης εκπομπής του στο ESPN ρώτησε τον παλαιστή: «Και ξέρεις ότι… σημαίνει;»

Καθώς το τραγούδι εισόδου του, «Electrifying», έπεσε από το ηχοσύστημα και ο κόσμος βρυχήθηκε, ο The Rock έκανε μια μεγαλειώδη είσοδο στο ρινγκ.

Ήταν η πρώτη εμφάνιση του The Rock στο WWE από τον Οκτώβριο του 2019. Μετά την είσοδο, ο The Rock βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Theory και είχε πολλά… να πει!

«Επιτέλους, επέστρεψα στο Ντένβερ», είπε καθώς οι φωνές των θεατών «Rocky, Rocky» αντηχούσαν σε όλη την αρένα.

Αλλά καθώς οι δυο τους πλησίαζαν ακόμη περισσότερο στο ρινγκ, ο Theory διέκοψε τον The Rock και είπε την κλασική του φράση: «Δεν έχει σημασία τι λέει ο The Rock», καθώς ο McFafee κοίταξε έκπληκτος σιωπηλός.

«Βλέπετε, έχει σημασία τι λέει ο The Rock», απάντησε ο The Rock. «Και έχει σημασία, πιο σημαντικό από το τι λέει ο The Rock, είναι τι λέει ο κόσμος. Ανατρέφεις τον Stone Cold Steve Austin, αυτό είναι το αγόρι του The Rock. Αλλά αν ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, αυτό θα έλεγε: «Αν θέλεις να με δεις να χτυπάω τον κ@@@ο αυτού του τύπου, δώσε μου μια κόλαση ναι!»».

Στη συνέχεια ο Theory έριξε πολλές γροθιές στον The Rock και προσπάθησε να χτυπήσει τον Irish Whip The Great One στα σχοινιά, αλλά ο Rock αντέδρασε με ένα spinebuster καθώς ο McAfee παρακολουθούσε.