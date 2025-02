Τένις: Ο Hamad Medjedovic απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά παίζοντας με τραυματισμό – ΒΙΝΤΕΟ

O Hamad Medjedovic χτύπησε τον αριστερό του προσαγωγό στο 5-4 του 3ου σετ, αλλά ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Στέφανο Τσιτσιπά και μάλιστα κατάφερε να τον κερδίσει, παίρνοντας μια ηρωική πρόκριση για τους “16” της Ντόχας.

Ο Τσιτσιπάς φάνηκε να αποκτά το πλεονέκτημα στο τέλος, όταν σέρβιρε στο 4-5, με τον Medjedovic να κυνηγάει μια μπάλα και να κάνει μέχρι και σπαγγάτο στο τερέν, σε μια φάση που χτύπησε στον προσαγωγό του.

Ο τραυματισμός φάνηκε αρκετά σοβαρός, με τον 21χρονο Σέρβο να σφαδάζει στον πόνο και να παίρνει άμεσα ιατρικό τάιμ άουτ. Όταν επέστρεψε, συνέχισε να κουτσαίνει και να μην μπορεί να πατήσει το αριστερό του πόδι, παρόλα αυτά επέλεξε να συνεχίσει και τελικά να πανηγυρίσει μια απίθανη νίκη!

Ρισκάροντας σε δεύτερα σερβίς και σε κάθε του επιστροφή, αρχικά κατάφερε να υπερασπιστεί το σερβίς του και να εξασφαλίσει το tie-break, όπου τα έπαιξε όλα για όλα και δικαιώθηκε, επικρατώντας του Τσιτσιπά με 7-6 (6), 5-7, 7-6 (5).

A Medjedovic Miracle 🫢

Hamad Medjedovic fights through injury to take out Tsitsipas 7-6 5-7 7-6 and reach the 2nd round#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Z8Ol9vShYE

