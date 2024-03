Σβιόντεκ – Σάκκαρη 2-0: Πάλεψε αλλά δεν βρήκε λύσεις στον τελικό του Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στην Ίγκα Σφιάτεκ, ήταν άκρως ανταγωνιστική στο πρώτο σετ, στο δεύτερο «κατέρρευσε» και η Πολωνή… στο τέλος της βραδιάς αποδείχθηκε… ανίκητη.

Με 2-0 σετ (6-4, 6-0) η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επικράτησε της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στον τελικό του Indian Wells, κατέκτησε το τρόπαιο στην έρημο της Καλιφόρνια για δεύτερη φορά μετά το 2022 όταν είχε συναντήσει ξανά στον τελικό την Ελληνίδα πρωταθλήτρια (19ος τίτλος στην καριέρα της), ωστόσο, η Μαρία Σάκκαρη με την εικόνα που έδειξε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά 1000 της WTA έστειλε το μήνυμα πως έχει «επιστρέψει» για τα καλά στις… υψηλές πτήσεις.

Συμμετέχοντας στον 4ο τελικό της σε 1000άρι τουρνουά και 2ο στο Indian Wells, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις της να βάλει «το κερασάκι στην τούρτα» σε μια φανταστική εβδομάδα που διένυσε και στην οποία, με νέο προπονητή να την καθοδηγεί (Γουίτ), απέδειξε ότι άφησε πίσω της τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των τελευταίων μηνών.

Απέναντι στην Ίγκα Σφιάτεκ, όμως, η οποία στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε είχε χάσει μόνο 18 games, η 28χρονη πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε. Στην 6η μεταξύ τους μονομαχία η Πολωνή κατάφερε να φέρει τη σειρά… στα ίσια (3-3), με τις νίκες, πάντως, να δίνουν δύο τίτλους στο Indian Wells και μία στη Ντόχα.

Στο πρώτο σετ οι δύο φιναλίστ έκαναν από ένα μπρέικ, με πρώτη την Σφιάτεκ και στη συνέχεια τη Σάκκαρη ν΄ απαντά και να ισοφαρίζει σε 3-3, κράτησαν στη συνέχεια το σερβίς τους (4-4), με την Πολωνή να προηγείται με 5-4 και να κάνει αποφασιστικό δεύτερο μπρέικ στο 10ο game (6-4), παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

Το δεύτερο ξεκίνησε όπως ακριβώς το πρώτο, με το νο1 του κόσμου να παίρνεο σοβαρό προβάδισμα με 3-0, κάνοντας νέο μπρέικ στο σερβίς της Σάκκαρη. Όμως, αυτή την φορά ανέβασε κάθετα την απόδοσή της, με νέο μπρέικ προηγήθηκε με 4-0 κι από κει και πέρα επέβαλλε το νόμο της για να φτάσει άνετα στη νίκη χωρίς να χάσει γκέιμ (6-0) και με 2-0 στα σετ να πανηγυρίσει τον πρώτο της τίτλο σε τουρνουά 1000 για το 2024.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη η Μαρία Σάκκαρη θα παραμείνει και την επόμενη εβδομάδα στο νο9 της παγκόσμιας κατάταξης και φυσικά η Ίγκα Σφιάτεκ στο «ρετιρέ» της WTA.

Some serious MPH on that forehand 🔥@iga_swiatek | #IndianWells | #TennisParadisepic.twitter.com/PUgPdq6ipg

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2024