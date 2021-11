Στο χειρουργείο ο Στέφανος Τσιτσιπάς; – Ο τραυματισμός στον αγκώνα και οι πληροφορίες για επέμβαση

Στο χειρουργείο θα βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όπως μετέδωσε το Sky Sport Italia, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι πιθανό να κάνει επέμβαση στον αγκώνα του.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς επισκέφτηκε τον γιατρό που είχε αναλάβει τον Νόβακ Τζόκοβιτς όταν εκείνος είχε παρόμοιο πρόβλημα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει εδώ κι αρκετές μέρες πρόβλημα τραυματισμού στον αγκώνα, γι’ αυτό κι αναγκάστηκε να αποσυρθεί τόσο από το τουρνουά στο Παρίσι όσο κι από το ATP Finals.

Ο Έλληνας τενίστας έχει αναφέρει, μάλιστα, ότι το πρόβλημα στον αγκώνα τον ταλαιπωρεί από το 2014.

