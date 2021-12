Στέφανος Τσιτσιπάς: Το αινιγματικό tweet του Έλληνα πρωταθλητή

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες μέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε στον αγκώνα, έκανε μία ανάρτηση, «καρφώνοντας» όσους εκφράζουν απόψεις χωρίς στοιχεία.

Άγνωστος ο ή οι αποδέκτες του tweet, το οποίο ανέφερε: «Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν».

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στον αγκώνα, για την οποία υπήρξαν πολλές εικασίες με τον ίδιο να αποφεύγει να μοιραστεί λεπτομέρειες που αφορούσαν στον τραυματισμό του.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι ο Τσιτσιπάς έχει τονίσει ότι θα ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία του στο Ντουμπάι και θα βρίσκεται στην Αυστραλία τον Ιανουάριο.

Everybody got an opinion about things they know nothing about.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2021