Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Αρόλντ Μαγιό και προκρίθηκε στους «16» του Ρότερνταμ

Με αρκετά καλή εμφάνιση και νίκη 6-1, 7-5 επί του Γάλλου Αρόλντ Μαγιό, ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά ATP 500 του Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας τενίστας πέρασε στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Ιταλού Ματέο Μπερετίνι και του Ολλανδού Τάλον Γκρίκσπουρ.

Ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε απόλυτα στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς προηγήθηκε 5-0 και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-1, ενώ στο εναρκτήριο γκέιμ του δεύτερου σετ είχε τρία break points, που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει.

Από το σημείο αυτό κι έπειτα, ο Μαγιό (Νο 138 στην παγκόσμια κατάταξη) κατόρθωσε να βελτιώσει το σερβίς του και να ισορροπήσει το παιχνίδι, φτάνοντας μάλιστα δύο φορές να απειλήσει το σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή. Στο 4-4 ο “Στεφ” έχασε άλλες δύο ευκαιρίες για break, το οποίο όμως πέτυχε τελικά στο 11ο γκέιμ, για να τελειώσει το ματς στο σερβίς του.

