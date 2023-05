Στέφανος Τσιτσιπάς: «Καθάρισε» την πρόκριση σε 10 λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

Δέκα επιπλέον λεπτά χρειάστηκε σήμερα (14/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να τελειώσει τον αγώνα του με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόργκες και να προκριθεί στον 3ο γύρο του τουρνουά Masters της Ρώμης.

Η αναμέτρηση είχε διακοπεί χθες (13/5) λόγω βροχής, με τον Ελληνα τενίστα να έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-3 και να προηγείται στο δεύτερο με 4-3 (έχοντας κάνει break).

Picking up where he'd left off 🔥

🇬🇷 Tsitsipas gets the job done against Borges and reaches the R32, where he'll meet Lorenzo Sonego!#IBI23 | @atptour pic.twitter.com/olQjgvYHXy

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2023