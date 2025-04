Στέφανος Τσιτσιπάς: Επαγγελματική εμφάνιση και πρόκριση στους «8» του τουρνουά της Βαρκελώνης

Πραγματοποιώντας επαγγελματική εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Σεμπάστιαν Κόρντα με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Βαρκελώνης, όπου θα βρει απέναντί τον Άρθουρ Φιλς.

Οι δύο παίκτες αδυνατούσαν να βρουν ρυθμό στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, υποπίπτοντας σε πολλά λάθη, ακόμα και από το forehand. Ιδιαίτερα ο Κόρντα, επιχειρούσε να βάζει πολύ βάθος στα χτυπήματά του, χάνοντας συχνά τη βασική γραμμή, ενώ και ο Τσιτσιπάς δεν είχε σταθερότητα και ροή στο παιχνίδι του. Παρ’ όλα αυτά, κανείς τους δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ή συνθήκες πίεσης στα service games τους, φτάνοντας έτσι έως το 6-5. Τότε, ο Έλληνας βρήκε τρία break/set point, τα οποία όμως απώλεσε. Στο tie-break, όμως, κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στον Αμερικανό, που εξακολουθούσε να πραγματοποιεί αβίαστα λάθη, με το καθαρό 7-4 να δίνει στον Τσιτσιπά το πρώτο σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νούμερο 8 αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, διατήρησε το υπέρ του μομέντουμ στο δεύτερο σετ και έφτασε γρήγορα στο break, όταν με έναν εκπληκτικό πόντο έσπασε το σερβίς του Κόρντα για να προηγηθεί με 2-1. Στο υπόλοιπο του σετ, ο Τσιτσιπάς δεν απειλήθηκε καθόλου στο σερβίς του, ενώ λίγο έλειψε να διευρύνει το προβάδισμά του και να κλείσει ακόμη πιο εύκολα και γρήγορα το σετ.

Βέβαια, το 6-4 αρκούσε και με το παραπάνω για να πετύχει τον στόχο του και να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά της Βαρκελώνης. Επόμενος αντίπαλος για τον Τσιτσιπά θα είναι ο τρομερά ταλαντούχος Γάλλος Άρθουρ Φιλς (20 ετών, νούμερο 14 στην παγκόσμια κατάταξη).

Fifth consecutive quarter-final in Barcelona 🔥@steftsitsipas avenges his loss to Korda in Miami, prevailing almost on the exact reverse score, 7-6 6-4!#BCNOpenBS pic.twitter.com/jXgLZbD3Yp

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2025