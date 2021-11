Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτός πρέπει να είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ – ΦΩΤΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε γράψει πριν από 20 ημέρες στο Twitter ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας. Όπως είναι γνωστό ο Ντάνιελ Γκρεγκ ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως Τζέιμς Μποντ, με τις συζητήσεις για τον αντικαταστάτη του να έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό.

“Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας”, είχε γράψει στις 19 Οκτωβρίου.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 19, 2021