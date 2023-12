Σοκ στο Μπόρνμουθ-Λούτον: Κατέρρευσε ο Τομ Λόκιερ, διακόπηκε οριστικά ο αγώνας

Οριστική είναι η διακοπή στο ματς της 17ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και στη Λούτον, μετά την κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο του αρχηγού των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ, στο 65ο λεπτό.

Οι παίκτες και των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν γύρω από τον 29χρονο Ουαλό αμυντικό, ενώ εκείνος δεχόταν ιατρική φροντίδα. Ο άτυχος παίκτης είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ωστόσο, τον περασμένο Ιούνιο του δόθηκε το «πράσινο φως» να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση.

Σήμερα, όμως, έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η αναμέτρηση, η οποία μέχρι τότε ήταν ισόπαλη, 1-1. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

