Σοκ με Κώστα Τσιμίκα: Φόβοι για κάταγμα κλείδας

Άσχημα τα νέα για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο τραυματισμός του στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ φαίνεται ότι είναι αρκετά σοβαρός.

Όπως μετέδωσε το SkySports ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ της Λίβερπουλ φέρεται να υπέστη κάταγμα κλείδας, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα γήπεδα και δεν είναι καθόλου βέβιο ότι θα προλάβει τα μπαράζ της Εθνικής για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2024.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο χρόνος αποθεραπείας σε παρόμοιους τραυματισμούς κυμαίνεται μέχρι και τρεις μήνες, οπότε εάν επαληθευτούν τα προγνωστικά ο παίκτης είναι απίθανο να προλάβει την πρώτη αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» με το Καζακστάν, για τα playoffs του Nations League, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την 21η Μαρτίου.

Ο Τσιμίκας τραυμαστίστηκε στο 35΄ του ντέρμπι με την Άρσεναλ, μετά από μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Σακά. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και μετά από αρκετή ώρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας φοβερούς πόνους στον αριστερό του ώμο.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, γεγονός που παραδέχθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Kostas Tsimikas hospitalised with collarbone injury after battle with Bukayo Saka. Jurgen Klopp had WIPED OUT, he is unscathed. #LIVARSpic.twitter.com/S4eBjhFJsY

— Premier League Mirror (@EPLMirror) December 23, 2023