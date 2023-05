Σκότι Πίπεν: «Τραγικός ο Τζόρνταν πριν έρθει στους Bulls» – «Ο Λεμπρόν είναι ο καλύτερος που έπαιξε μπάσκετ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Λεμπρον Τζέιμς πηρε ο Σκότι Πίπεν όταν κλήθηκε να απαντήσει ποιος είναι καλύτερος σε σχέση με τον παλιό συνοδοιπόρο του Μάικλ Τζόρνταν. Ο σπουδαίος φόργουορντ που έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA με το Σικάγο, φιλοξενήθηκε στο podcast του πρώην συμπαίκτη του Στέισι Κινγκ.

Εκεί ο «ινδιάνος» προχώρησε σε μία δήλωση που έχει ήδη προκαλέσει χαμό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αναμένεται να ταράξει εκ νέου, τις ήδη διαταραγμένες σχέσεις του με τον Τζόρνταν.

«Στατιστικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο καλύτερος που έπαιξε ποτέ μπάσκετ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκριση. Αυτό τον κάνει όμως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών; Αυτό θα το αφήσω σε εσάς, γιατί εγώ πιστεύω ότι επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό, κανείς δεν είναι ο καλύτερος γιατί κανείς δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του. Έχω δει τον Μάικλ Τζόρνταν να παίζει πριν έρθω να παίξω με τους Bulls. Και εσείς τον είδατε να παίζει. Ήταν ένας τραγικός παίκτης. Ήταν τραγικό να παίζεις μαζί του. Έπαιζε συνεχώς ένας εναντίον ενός, σούταρε άσχημα σουτ και ξαφνικά γίναμε ομάδα και αρχίσαμε να κερδίζουμε και όλοι ξέχασαν ποιος ήταν».

Δείτε το σχόλιο του Πίπεν:

#Bulls Scottie Pippen: “LeBron James will be the greatest statistical [player] to ever play the game of basketball. [Michael Jordan] was a horrible player.” pic.twitter.com/j3bQ8rWcte

— Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) May 26, 2023