Σανς – Σπερς 114-115: Επική ανατροπή του Σαν Αντόνιο μέσα στο Φοίνιξ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κέλντον Τζόνσον έκλεψε την μπάλα από τον Κέβιν Ντουράντ και πέτυχε λέι απ με 1,2 δευτερόλεπτα να απομένουν για να δώσει στους Σπερς το μοναδικό τους προβάδισμα στο παιχνίδι και τη νίκη με 115-114 επί των Σανς στο Φοίνιξ το βράδυ της Τρίτης.

Οι Σπερς, που έχαναν ακόμη και με 20 πόντους, διέκοψαν το σερί εννέα ήττων κόντρα στο Φοίνιξ. Ο Τζόνσον είχε 27 πόντους για να ηγηθεί του Σαν Αντόνιο, που επικράτησε των Σανς με 33-19 στο τέταρτο δεκάλεπτο.

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!

Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️

The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX

— NBA (@NBA) November 1, 2023